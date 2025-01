Pieve prepara il Carnevale. Tre sfilate per tutte le età

Al via l’edizione 2025 del ‘Carnevel d’la Piv’, lo storico carnevale di Pieve di Cento, nato nel 1975. La manifestazione prevede tre sfilate: domenica, poi il 9 con l’esibizione della cartoon cover band ‘La bandessa’ e il 16 febbraio. Nell’ultima sfilata due giurie decreteranno il carro vincitore: i carri allegorici saranno infatti valutati dalla giuria tecnica composta da esperti e dalla giuria delle scuole. Domenica dunque, a partire dalle 14,30, nel centro storico si terrà la prima grande sfilata di apertura insieme a dj Cuccurullo e Ivo Morini che suoneranno dal palco centrale, accompagnati dalle percussioni della Rulli Frulli band.

La conduzione è affidata ad ‘Alex e Co’ e media partner è ‘Radio Lattemiele’. "Il carnevale – spiega Paolo Gallerani, presidente del Comitato carnevalesco – prevede la grande sfilata di carri allegorici, sei carri grandi e quattro ‘small wagon’, che daranno vita ad un grande gettito. E lungo le vie ci saranno, giochi, ballerine e giocolieri, il trucca bimbi e l’animazione con mascotte a sorpresa dei personaggi preferiti dai più piccoli. Il divertimento è assicurato e l’ingresso è ad offerta libera". Il carnevale di Pieve conta un centinaio di volontari raggruppati in dieci associazioni carnevalesche. Volontari che lavorano mesi per dare vita ai carri allegorici. "Mi piace sottolineare – continua Gallerani – che il carnevale è realizzato in sinergia con Pro loco, Comune e Comitato carnevalesco. Nei mesi scorsi poi i carnevalai hanno tenuto dei laboratori di cartapesta nelle scuole elementari. E i lavori eseguiti dai bambini saranno in mostra durante le tre domeniche di carnevale, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala della Partecipanza, in via Garibaldi. E non solo, perché saranno esposti anche cimeli storici del nostro carnevale".

Pier Luigi Trombetta