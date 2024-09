‘Pigiama Run’. Passeggiata per la Lilt

L’ormai tradizionale gara di golf al "Le Fonti" e una passeggiata in pigiama per sostenere i progetti della Lilt. Se ottobre sarà il mese della prevenzione per la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, settembre torna invece a essere il mese della solidarietà, dell’aiuto concreto alla sezione bolognese della Lilt. Si parte domani alle 19 con la ’Pigiama Run’, passeggiata non competitiva di circa 3 chilometri aperta a tutti nel parco del Lungosillaro, "in pigiama per solidarizzare con i tanti bambini malati oncologici", la spiegazione di Francesco Rivelli, presidente Lilt di Bologna, e di Paola Cerati, consigliera di Lilt che si occupata proprio dell’organizzazione di questo evento che alla stessa ora, le 19, vedrà partire gli iscritti in ben 40 città italiane. La coloratissima passeggiata partirà a pochi passi dalla Locanda Slow dove verrà allestito un Village.

Per la sesta volta invece, a testimonianza di una collaborazione ormai solidissima tra le due realtà, il golfclub di viale Terme e Lilt organizzeranno il 29 settembre il Trofeo che porta il nome della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, nel corso di un’intensa giornata che ‘sconfinerà’ dalle 18 buche prevedendo anche iniziative come "l’Esperienza olfattiva – Il profumo è un linguaggio capace di raccontare senza parole" aperta a tutti. Ci sono tanti modi, insomma, per dare una mano alla Lilt. La prima, in ordine di tempo, è fare e farsi del bene iscrivendosi alla "Pigiama Run" nel sito della manifestazione (pigiamarun.it).