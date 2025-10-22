Archiviazione per il super miliardario Pignataro. Decisivi i piani di volo del jet privato

Bologna, 22 ottobre 2025 – Per convincere il giudice, ha depositato migliaia di documenti, a partire dai corposi piani di volo del suo jet privato. Il tutto per dimostrare che lui, Andrea Pignataro, era sempre in giro per il mondo. Dunque non poteva essere accusato di avere la residenza in Italia e, di conseguenza, di aver evaso le tasse. Una tesi che alla fine è stata accolta, infatti il gip Alberto Ziroldi ha archiviato l’inchiesta che vedeva Pignataro, il secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, indagato per omessa dichiarazione, un reato che prevede fino a cinque anni di carcere. Il caso era scoppiato nei mesi scorsi perché, secondo l’Agenzia delle entrate, il ’Paperone’ nato e cresciuto a Bologna non aveva versato le imposte all’erario, dal 2013 al 2023, per circa mezzo milione di euro, conto che saliva alla cifra monstre di 1,2 miliardi con sanzioni e interessi.

In realtà, oltre alla difesa, anche la Procura aveva chiesto l’archiviazione e il giudice, dopo l’udienza celebrata nei giorni scorsi, ha accolto la richiesta, mettendo una pietra tombale sull’inchiesta. Il motivo, prettamente tecnico, è questo: in un futuro processo, secondo i magistrati, sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, dimostrare il dolo di Pignataro. Sarebbe cioè stato molto arduo dimostrare che il ’Bloomberg italiano’, 55 anni, titolare di un patrimonio stimato da Forbes in oltre 34 miliardi di euro con società e immobili sparsi in mezzo mondo, aveva ingannato il fisco italiano con la consapevolezza di farlo. Anche perché l’imprenditore, sempre in viaggio fra Stati Uniti, Cina, Londra e tanti altri Paesi, ha la residenza ufficiale a Sankt Moritz e in Svizzera ha pagato le tasse in tutti questi anni.

Ergo: sarebbe stato appunto molto arduo, per i magistrati, dimostrarne il dolo e quindi ottenere la condanna in un futuro processo. E così, in base alle regole stabilite dalla riforma Cartabia, i pm Francesco Caleca, Michele Martorelli e Giampiero Nascimbeni hanno chiesto l’archiviazione e il gip Ziroldi l’ha disposta. Agli atti dell’inchiesta c’erano anche le indagini della Guardia di Finanza secondo cui Pignataro aveva trascorso molto tempo a Milano, dove aveva una casa e dove all’epoca vivevano alcuni membri della sua famiglia. Ma quella presenza, di per sé, non era sufficiente a fare di Pignataro un residente in Italia.

Naturalmente, il maxi-accordo siglato nel mesi scorsi con l’Agenzia delle entrate per chiudere il contenzioso tributario, pur non avendo alcun peso sul fronte penale, è stato visto di buon occhio dai magistrati. L’imprenditore, a capo del colosso finanziario Ion Group, si è infatti accordato con il Fisco per pagare la cifra record di 280 milioni di euro, spalmati in comode rate da versare nei prossimi cinque anni. Si tratta della somma più alta mai pagata da una persona fisica in Italia. Tanto per fare un paragone, i tre fratelli Elkann, eredi dell’impero Agnelli, pagheranno in tutto ’appena’ 175 milioni di euro.

Pignataro può dunque tirare un bel sospiro di sollievo. Un sospiro un po’ costoso, ma pur sempre liberatorio. In realtà resta ancora un fascicolo su di lui, perché il gip Ziroldi si è espresso solo sull’anno fiscale 2022, mentre un altro giudice si esprimerà sugli altri anni contestati, che nel penale sono meno dei dieci presi in esame dall’Agenzia delle entrate. Anche quest’ultimo fascicolo, però, sembra destinato all’archivio perché i presupposti giuridici sono gli stessi.

Uno degli aspetti più singolari della vicenda, comunque, riguarda la poca (se non nulla) esposizione mediatica di Pignataro. Il miliardario, nato sotto le Due Torri e laureatosi in Economia all’Alma Mater prima di trasferirsi all’estero, ha fatto della discrezione una religione. Tanto che sulla vicenda non ha mai detto una parola. La regola del silenzio che, alla fine, ha decisamente pagato.