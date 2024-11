‘Pignoletto Run’ la prima gara podistica tra i vigneti

Quattro gare: due competitive (una da 17 e l’altra da 10 chilometri) e due ludico-motorie (la Gustosa Run da 10,7 chilometri e la Family Run da cinque). Tutte rigorosamente percorse tra i filari dei vigneti dei Colli Bolognesi. Questo l’identikit della "Pignoletto Run", la prima edizione di questa singolare gara podistica organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica Sanrafel per domani mattina in Valsamoggia, tra i vigneti e disegnano le colline di Bazzano, Monteveglio e Castello di Serravalle. Appuntamento per tutti alle 8,30 in piazza Garibaldi a Bazzano. Partenza alle 9 delle due gare competitive, alle 9,30 per le due ludico-motorie. Info e iscrizioni al 3356890187, oppure scrivendo a fperri@gmail.com. Ci si può iscrivere anche domattina stessa, prima della partenza.

"Sono già 400 gli iscritti alle due gare competitive – rivela Franco Perri, presidente della podistica Sanrafel – e quasi mille alle due ludico-motorie. Tanti gli iscritti da altre regioni e anche dall’estero. Le alluvioni di un mese fa che hanno provocato frane e smottamenti tra Bazzano e Monteveglio ci hanno costretto a rivedere due dei percorsi della Pignoletto Run. Quello competitivo da 18,5 chilometri lo abbiamo ridotto a 17 e a Monteveglio passerà per via Sassuolo e non più per via Invernata, come previsto. Si allunga di qualche centinaio di metri la Gustosa Run che farà ritorno a Bazzano per via Montebudello e non più per la suggestiva via Marzatore, interdetta dal Comune per i disastri subiti con l’alluvione del 19 ottobre".

Perché una Pignoletto Run? "Semplicemente perché vogliamo promuovere il vino per eccellenza dei Colli Bolognesi che, nessuno si offenda, ha delle qualità pari, se non migliori di altri vini più blasonati", risponde Roberto Malandrino, il comico che lavora sempre in coppia con Paolo Maria Veronica, ideatore della gara e corridore egli stesso nella podistica. La Pignoletto Run passerà per i vigneti di alcune cantine e terminerà la corsa in piazza a Bazzano con una pantagruelica Pasta Party a base di pasta e faglioli. Ricchi premi in natura (prosciutti e cartoni di vino) ai vincitori delle gare competitive. In piazza si berrà vino pignoletto delle cantine Vallania e Manaresi di Zola, Casa Piana di Monteveglio, Fedrizzi e La Marmocchia di Castello di Serravalle, Zazacà di Monte San Pietro. "Questa manifestazione – sottolinea Federica Govoni, assessora al Turismo di Valsamoggia – unisce lo sport alla valorizzazione di un prodotto eccellente del nostro territorio come il Pignoletto dei Colli Bolognesi".

Nicodemo Mele