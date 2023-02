Pignoletto, un gioiello in bottiglia

L’Emilia-Romagna sarà presente alla kermesse di Verona (che prevede l’arrivo di 100 mila visitatori) con un grande padiglione dove troveranno sistemazione le grandi cantine e quelle più di nicchia. In Emilia-Romagna poi ci sono vini eccellenti come lambrusco, pignoletto e sangiovese che negli anni hanno alzato parecchio l’asticella della qualità. La regione oggi offre una superficie vitata di 51 mila ettari (quinto posto italiano), a partire dai colli Piacentini per scendere fino a Rimini passando da Modena e Bologna. La maggior parte è concentrata tra Bologna e il Mar Adriatico. Una delle caratteristiche che assicura la qualità del prodotto è che i vigneti regionali si estendono in un territorio dal clima continentale, con inverni estremamente rigidi (tranne l’attuale con temperature sopra la media) e umidi ed estati calde. Le aree collinari invece sono estremamente argillose-limose, ricche di calcare, particolarmente indicate per vini rossi di qualità come il Romagna Sangiovese Doc. Il suolo della Pianura padana è a sua volta molto fertile e consente alla vite di raggiungere altezze fino a 190 centimetri con una resa che può arrivare fino a 400 quintali per ettaro. L’Emilia-Romagna risulta oggi così al terzo posto in Italia per quantità di vino prodotto, ma sulla qualità ci battono altre regioni. La bottiglia oggi forse più premiata è ancora il lambrusco di Sorbara, ma è in crescita il pignoletto dei colli bolognesi.

