Pil in crescita: +0,6%. Timido rialzo dei consumi

Nel 2025 appena iniziato il Prodotto interno lordo dell’Emilia-Romagna dovrebbe far registrare una crescita dello 0,6% confermando lo stesso incremento dello 0,6% atteso per il 2024. È quanto emerge da una analisi dell’ufficio studi della Unioncamere regionale condotta sulla base degli "Scenari per le economie locali" elaborati da Prometeia. In base allo studio il Pil emiliano-romagnolo, in termini reali, dovrebbe risultare, nel 2025, "superiore del 6% rispetto al massimo toccato prima della crisi finanziaria nel 2007 e maggiore di quasi il 17% rispetto a quello del 2000". Nel corso dell’anno i consumi delle famiglie sono stimati in aumento dello 0,9%, superando il +0,7% del 2024 e superando del 2,1% i livelli pre-pandemia. Per gli investimenti fissi lordi, dopo il +0,4% del 2024, nel 2025 è previsto un rallentamento dello 0,4%.