Pilastrini da adottare per salvare la memoria

Testimonianza viva e diffusa della civiltà contadina e della sua religiosità, i pilastrini votivi disseminati sul territorio dell’Appennino stanno scomparendo. Segnati dal tempo e dall’incuria, saccheggiati dai ladri o soffocati dall’avanzata del bosco, questi guardiani silenziosi di incroci e cavedagne hanno bisogno di cure urgenti. Sabato alle 18, alla sala civica di Castel d’Aiano, sarà presentato il progetto ’Adottiamo un pilastrino’, promosso e ideato dal Circolo Culturale Castel d’Aiano.

"L’iniziativa prende corpo da un primo lavoro realizzato da Enrico Carboni e ora, con il contributo del figlio Matteo e dell’esperto Alfredo Marchi, se ne delineano finalmente le linee principali di intervento – spiega la presidente del sodalizio Giovanna Giorgini –. Alcuni consiglieri del circolo, con l’aiuto del nostro Giorgio Chiari, hanno mappato i pilastrini, nel nostro dialetto ’sdaleen’, presenti nel territorio comunale, li hanno censiti elaborando le relative schede con le notizie conosciute". I manufatti così mappati sono una quarantina.

La presentazione del progetto ha sia lo scopo di coinvolgere la comunità, sia di reperire ulteriori informazioni necessarie per la ricostruzione di quelli distrutti, riportando così sul volume più notizie possibili, in particolare le motivazioni che ne hanno resa necessaria la realizzazione. "Abbiamo invitato oltre 100 ditte locali chiedendo un aiuto economico – prosegue Giorgini – e siamo certi che sapranno aiutarci e sostenerci nonostante il periodo non sia neppure per loro di facile gestione economica". La serata si concluderà con una cena.

L’ambizioso progetto coincide con il 45° anniversario della fondazione del Circolo Culturale Castel d’Aiano, che iniziò la propria attività nel 1980 e fin dall’inizio si propose di ricercare, salvaguardare e diffondere tradizioni, storia e cultura del territorio. Nel 1989 iniziò l’attività per far conoscere in maniera più diffusa i frutti delle ricerche del circolo. Nacquero così i ’Quaderni del Circolo Culturale’, tenuti a battesimo dal volumetto ’Le origini di Castel d’Aiano’ del professor Amedeo Benati, noto e apprezzato storico. Al primo seguirono altri 18 quaderni riguardanti la storia delle frazioni, ricordi di persone e ’spigolature’ scovate negli archivi parrocchiali o scoperte negli archivi storici a Bologna. Il circolo si è impegnato anche nell’organizzazione di mostre di pittura, di fotografia e di curiosità varie, come ad esempio quella sui ’santini’. Nel 2005 è stato realizzato dal circolo il grande plastico multimediale della Linea Gotica oggi conservato nella sala civica.

Enrico Barbetti