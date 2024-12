Pilastro, agenti aggrediti. Nei guai il fratello di un pusher

Aveva lanciato delle bottiglie addosso a due poliziotti della Squadra mobile, impegnati a identificare suo fratello, Adam Kachouri. Era successo martedì pomeriggio in via Deledda, il giorno prima della retata della polizia che ha portato in carcere 22 spacciatori. Il ragazzo, un ventenne tunisino, era stato spalleggiato nell’aggressione ai poliziotti da altre quattro o cinque persone, poi fuggite all’arrivo delle altre pattuglie, chiamate dagli agenti in difficoltà e dai cittadini del quartiere che avevano assistito alla brutta scena.

Identificato nell’immediatezza, nei giorni scorsi l’uomo è stato denunciato per la resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono al vaglio le posizioni degli altri partecipanti all’aggressione, che non avrebbero preso parte attivamente all’agguato, spalleggiando soltanto il compare, con l’obiettivo di evitare che gli agenti facessero il loro lavoro, ossia controllassero Kachouri, tra l’altro tra i destinatari, nel giorno successivo, della misura in carcere. Nel parapiglia, i due agenti non hanno riportato gravi lesioni solo per la loro prontezza: capita la malaparata, si sono infatti rifugiati all’interno di un minimarket, bloccando la porta con un mobile, per evitare che i facinorosi entrassero e la situazione potesse così degenerare. Gli agenti, alla fine, erano anche riusciti a portare in Questura il ventenne. La polizia ha acquisito subito i video delle telecamere pubbliche e di alcune attività della zona, per definire esattamente cosa hanno fatto gli altri e valutare eventuali responsabilità.

L’episodio aveva suscitato la reazione del questore Antonio Sbordone, che aveva stigmatizzato la "solidarietà di gruppi di persone contro le forze di polizia, una cosa che non si può accettare. Una reazione che non piace vedere: dovremo tenere conto di questa aggressività particolare, che non si registra in altri quartieri a Bologna, e prendere le necessarie contromisure. Il Pilastro è un quartiere complicato e dovremo essere presenti per riappropriarci degli spazi". Anche il Siulp aveva parlato di "forte preoccupazione" per un fatto "purtroppo non isolato", chiedendo alla politica "interventi adeguati, condanne e sanzioni certe e immediate" a tutela degli operatori delle forze dell’ordine.

n. t.