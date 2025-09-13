Pilastro, taglio del nastro alla stazione dei carabinieri. Piantedosi: “Nuove misure per la sicurezza a Bologna”

Bologna, 13 settembre 2025 - Non solo autorità, in primis il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma anche tanti cittadini e residenti del Pilastro, si sono dati appuntamento in via Tommaso Casini per l'inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri,

“Stiamo lavorando a misure sulla sicurezza da mettere in campo a Bologna”, annuncia Piantedosi.

La stazione, che è operativa dal 7 luglio con 15 militari dell’Arma – sarà intitolata ai carabinieri Medaglia d'Oro al valor Civile, Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, uccisi 34 anni fa durante un servizio notturno di vigilanza dalla banda della Uno bianca.

"L'istituzione del comando stazione Bologna - Pilastro è il frutto di un importante e più ampio progetto di potenziamento del presidio e degli organici delle forze di polizia sul territorio, come abbiamo già fatto per l'area metropolitana di Bologna in questi tre anni di governo aumentando il numero degli agenti rispetto a quello che avevamo ereditato", afferma il ministro.

"Con l'istituzione della Stazione Bologna-Pilastro, il Governo mantiene una promessa assunta al momento del suo insediamento. Quella di essere tra la gente e di assicurare le migliori condizioni di sicurezza, con l'assegnazione di nuove risorse e l'istituzione di più efficaci presidi di legalità sul territorio – continua Piantedosi –. E non è un caso che sia stato scelto proprio il quartiere Pilastro, dove la nuova caserma dell'Arma dei carabinieri è chiamata a operare. Un luogo che, 34 anni fa, è stato teatro di una delle più odiose stragi della storia del nostro Paese, nella quale sono stati barbaramente uccisi tre giovani carabinieri. Anche per questo, la giornata di oggi è importante. Perché lo Stato vuole essere ancora più presente".

Le autorità all'inaugurazione della stazione dei Carabinieri al Pilastro

Il ministro poi fa riferimento alle misure da mettere in campo in ottica sicurezza. "L'apertura di questa nuova caserma - aggiunge - è la prova di questo impegno, perché con essa stiamo rafforzando la nostra capacità operativa per una più efficace tenuta del sistema democratico. Ed è un tassello che completa il panorama delle misure che il Governo sta mettendo in atto per elevare la cornice di sicurezza di tutte le città, e dunque anche di Bologna. Misure strutturali che prevedono l'incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia e l'istituzione di presidi fissi della polizia di Stato nelle parti più degradate dei centri urbani. Ma anche misure operative, come lo svolgimento di operazioni ad alto impatto contro l'illegalità diffusa, lo sgombero di immobili occupati abusivamente, l'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela, l'espulsione di cittadini stranieri che si rivelano pericolosi”.

Infine, fa riferimento alla necessità di una collaborazione istituzionale. "Si tratta di un percorso in cui la collaborazione con gli Enti locali può essere importante per un deciso passo avanti verso maggiori e migliori forme di tutela per la città e i suoi abitanti – dice Piantedosi -. Bologna è una città dalla quale ho ricevuto tanto e alla quale penso di aver dato tanto, ma ancora molto devo dare. Una città dalle dinamiche complesse, ma sempre aperta a nuove sfide, al raggiungimento di nuovi traguardi. Anche sul fronte della sicurezza. Sono convinto che le misure che continueremo a mettere in campo anche all'interno di un accordo con il Comune di Bologna a cui stiamo lavorando rappresentino la strada giusta da percorrere".

Le autorità: da Zuppi ad Alberto Tomba

Tra i presenti anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, i familiari delle vittime.

Tanti anche i parlamentari, tra cui l'ex sindaco Virginio Merola, da cui partì l'idea di un presidio dell'Arma al Pilastro.

Nella tribuna delle autorità il campione di sci ed ex carabiniere, Alberto Tomba.

Notizia in aggiornamento