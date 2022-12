Pilastro, caserma in ritardo "Fine lavori in primavera"

Slitterà di pochi mesi, è l’auspicio dell’amministrazione, l’inaugurazione dell’attesissima caserma dei carabinieri al Pilastro: a causa del caro-materiali e di alcune varianti al progetto che hanno richiesto un’iniezione di nuove risorse, il completamento dell’infrastruttura è previsto per la primavera 2023 (forse inoltrata), non più quindi per il mese di febbraio che era stato ipotizzato recentemente da Palazzo d’Accursio. Le ragioni del rinvio sono tutte in una delle delibere di fine anno della giunta Lepore. "Durante l’esecuzione dei lavori si sono evidenziate nuove e diverse esigenze da parte del Comando dei Carabinieri – si legge nella delibera del 23 dicembre –, riguardanti gli accessi all’edificio, i percorsi interni, la conformazione dei locali ad uso autorimessa nonchè la recinzione di sicurezza della caserma. Tali esigenze, unitamente alle criticità connesse alle difficoltà di reperimento sul mercato di alcuni materiali in tempi compatibili con l’esigenza di contenere i tempi di esecuzione dell’opera considerata prioritaria e strategica – continua il provvedimento –, rendono necessaria la revisione di alcuni contenuti progettuali". Tradotto, bisogna cambiare il progetto e quindi servono più tempo e più risorse. Dei mesi in più abbiamo detto, quanto al finanziamento siamo a un aggiunta fuori bilancio di euro 349.977,60. Presi in minima parte dal fondo degli "imprevisti", e per quasi la totalità dall’avanzo di bilancio del 2022. "I lavori stanno procedendo regolarmente e ci aspettiamo terminino entro questa primavera", conferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Borsari, e la cittadinanza spera che non ci siano ulteriori ritardi nella consegna.

Il cantiere della caserma, che sorgerà di fronte al parco che ricorda i tre giovani carabinieri uccisi dai killer della Uno Bianca (Moneta, Mitilini e Stefanini), era stato avviato a luglio 2020. Ma i lavori , che secondo le primissime stime si sarebbero dovuti concludere nel gennaio del 2022, hanno subito ritardi a causa di clima e guerra. Il secondo termine era previsto per febbraio 2023, ora invece causa nuovi imprevisti, come detto, si slitterà di alcuni mesi. Da luglio a oggi, quindi dalla ripartenza del cantiere dopo un breve stop, i lavori hanno interessatogli infissi esterni, l’isolamento termico della facciata e gli impianti degli interni, compresa l’installazione di rivestimenti e della pavimentazione.

Paolo Rosato