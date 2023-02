Pilastro, la burocrazia blocca il cantiere Due auto parcheggiate da anni in un cortile

di Nicoletta Tempera

Da un mese, i lavori del palazzo sono fermi. Non per un problema della ditta, non per difficoltà nel reperire i materiali necessari. Ma perché due auto, in fermo amministrativo, sono parcheggiate da anni nel cortile condominiale. E non possono essere spostate da lì. Due ganasce, più burocratiche che fisiche, bloccano così i lavori, finanziati con il bonus del 110 per cento, nel condominio al Pilastro. Siamo in via Natali e ormai dalle feste gli operai non possono fare altro che intervenire con piccoli lavori all’interno del palazzo in ristrutturazione. Perché fuori la zona del cortile è off limits: per ragioni di sicurezza non è possibile allestire un cantiere ‘volante’ sopra le auto, e per ragioni burocratiche, almeno per il momento, non è possibile spostarle. Il palazzo, composto sia da appartamenti dell’Acer che da abitazioni private, è gestito dall’amministratrice Maria Di Franco, che da settimane sta cercando di risolvere il problema: "Abbiamo scoperto – spiega – che una delle auto in fermo, quella appena fuori dalla recinzione del cantiere, è di una famiglia che vive in via Deledda e stiamo sollecitando perché si adoperino per ottenere il permesso di spostarla; per l’altra, che è proprio dentro il cantiere, la vicenda è più complessa: ci risulta sia di proprietà di uno straniero, che ci dicono anni fa abitasse in un alloggio Acer, benché non ne fosse assegnatario, e che adesso risulta residente in provincia. Non sappiamo come rintracciarlo e non possiamo chiamare noi il carro attrezzi, trattandosi di un cortile privato e visto che l’auto è in fermo".

Insomma, una situazione complicata, visto che spostare un veicolo sequestrato senza l’autorizzazione dell’ente accertatore dal luogo di custodia configura il reato di sottrazione di beni, in base all’articolo 334 del codice penale.

E la trafila, per spostare le auto, è pure lunga: è necessario documentare all’autorità che ha emesso il fermo, tramite raccomandata e foto, la situazione che crea disagio e chiedere la possibilità della rimozione, che deve essere autorizzata e non è neppure sempre scontata, visto che potrebbe anche essere negata, qualora fosse ancora aperta la pratica di recupero. Inoltre, tra l’invio della richiesta e la risposta passa moltissimo tempo. Un problema insomma, per gli inquilini e anche per la ditta incaricata. Non si tratta di un caso isolato: Acer fa sapere che nel solo 2022 ha rimosso circa 80 mezzi, abbandonati da anni nei suoi cortili.