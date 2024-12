Pilastro, pestato dagli spacciatori: "Mi hanno accerchiato in venti. E ho sentito due colpi di pistola"

Tra le urla del pestaggio, c’è chi giura di aver sentito esplodere due colpi di pistola. E in un attimo, al Pilastro, è iniziato un fuggi fuggi generale, mentre stavano arrivando le Volanti, chiamate dalla sorella della vittima, un quarantenne marocchino incensurato. Un pomeriggio di ordinaria follia quello di lunedì, su cui adesso la Squadra mobile sta svolgendo indagini, per individuare non solo gli autori dell’aggressione, ma anche le cause che l’hanno scatenata.

Stando a quanto ricostruito attraverso la testimonianza del quarantenne e della sorella, tutto è iniziato nei pressi della farmacia di via Deledda. Mancavano pochi minuti alle 20 quando l’uomo ha raccontato di aver notato un gruppo di persone che stavano spacciando. A quel punto si sarebbe fatto scappare delle parole di biasimo nei loro confronti, provocando una reazione violentissima. Da quanto riferito da lui e dalla sorella, in venti l’avrebbero accerchiato e gli sarebbero stati addosso, colpendolo con pugni al volto e spruzzandogli anche sul viso dello spray urticante.

All’apice dell’aggressione, poi, la vittima ha riferito di aver udito il rumore, simile a quello di colpi esplosi da un’arma da fuoco. A quel punto sarebbe riuscito a liberarsi e fuggire a casa, chiedendo aiuto alla sorella, che ha dato l’allarme al 113.

All’arrivo della polizia, in via Deledda non c’era più nessuno: gli agenti hanno trovato soltanto la vittima, che era di nuovo scesa in strada, con il volto tumefatto. L’uomo e la sorella hanno descritto quanto accaduto: il quarantenne, malgrado le ferite riportate, ha rifiutato di essere trasportato al pronto soccorso per essere medicato. I poliziotti delle Volanti, intervenuti con i giubotti antiproiettile, hanno perlustrato tutta la zona, senza riuscire a trovare bossoli. Non è escluso che il rumore possa essere stato prodotto da una scacciacani oppure dall’esplosione di petardi.

La Squadra mobile ha invece richiesto le registrazioni delle telecamere presenti nella zona, anche quelle della farmacia di via Deledda, dove sarebbe avvenuta la prima parte dell’aggressione. L’obiettivo è riuscire a individuare gli autori della violenza e anche capire se tra loro e la vittima ci fossero già rancori pregressi tali da scatenare una simile reazione. L’episodio ha comunque preoccupato i residenti di quella parte di Pilastro, non nuova a simili vicende: in via Natali, tre anni fa, non ci fu solo il ‘rumore’ degli spari, ma in una guerra tra bande di spacciatori un ventiseienne marocchino fu ferito all’addome. Anche in quella circostanza era intervenuta la polizia che, a seguito delle indagini, aveva arrestato quattro tunisini.