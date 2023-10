Pillati, arriva il primo stop: "Si candidi alle primarie"

Marilena Pillati? Se vuole candidarsi, lo faccia attraverso il percorso delle primarie. Sembra questo, in soldoni, il messaggio che l’area di minoranza del Pd bolognese ha voluto lanciare dopo le ultime indiscrezioni sulle elezioni a San Lazzaro. Che si terranno il 9 giugno del 2024, come nel resto d’Italia e in una quarantina di Comuni tra Bolognese e circondario imolese. Il rumor, insistente, l’ha riportato il Carlino ieri, circola il nome della consigliera regionale ed ex vicesindaca a Palazzo d’Accursio. Un profilo importante che potrebbe superare le attuali divisioni che porterebbero a dolorosissime primarie. Però anche il nome di Pillati, che piace particolarmente al sindaco Lepore, non mette ancora d’accordo tutti. Questo il testo dell’area che fa capo all’ex assessore Alberto Aitini, al consigliere regionale Giuseppe Paruolo, al sindaco di Molinella Dario Mantovani e all’ex segretario provinciale dem Francesco Critelli.

"Durante l’ultima assemblea Comunale del Pd di San Lazzaro di Savena si è dato il via ad un percorso chiaro, condiviso e votato all’unanimità – sottolinea il gruppo –, che ci porterà verso le amministrative del 2024 e che prevede le primarie di coalizione, come stabilito dal nostro statuto nazionale. L’obiettivo di tutto il Pd ora deve essere quello di coinvolgere le cittadine ed i cittadini di San Lazzaro, le persone che vivono il nostro territorio e le realtà che animano la nostra comunità, per un progetto politico che parta dagli obiettivi raggiunti nel nostro Comune dall’attuale amministrazione. Il nostro pensiero – continua la nota – rimane ancorato qui. Se qualcuno ha intenzione di rendersi disponibile per portare avanti queste idee, è all’interno di questo percorso che dovrà farlo, non con candidature decide altrove e veicolate a mezzo stampa". Il riferimento a Marilena Pillati appare chiaro. Una corsa, quella della consigliera regionale, tutt’altro che semplice. Lei per ora ha frenato: "Nessuno me l’ha chiesto". Ma il profilo ha diversi ‘plus’: Pillati ha ottimi rapporti con il sindaco, era (ed è) una fedelissima di Virginio Merola, al Congresso ha sostenuto Schlein e ha un ottimo rapporto con Isabella Conti, che vorrebbe lasciare il testimone a una personalità che dia una garanzia di continuità rispetto alle sue politiche. Gli altri due nomi di rilievo in campo (gli unici oggi candidati in vista del percorso per le primarie) sono quelli di Simone Montanari, sostenuto dalla minoranza, e di Marina Malpensa, presidente del Consiglio comunale. Che gode del forte sostegno della segretaria provinciale dem, Federica Mazzoni.

Paolo Rosato