Pillati difende il progetto Sis: "Non c’è nessuna nuova ’colata’"

"Chi definisce l’ampliamento proposto dalla Società Italiana Sementi una ’nuova colata’ o non conosce la vicenda o è in totale malafede". La sindaca di San Lazzaro Marilena Pillati, replica al duro attacco di una frangia dell’opposizione schierata contro il progetto Sis, che prevederebbe l’edificazione di un impianto logistico su terreni agricoli. "Non siamo di fronte, come nel caso della ormai nota vicenda della colata di Idice a una pianificazione urbanistica voluta dall’allora Amministrazione comunale – spiega la prima cittadina –, ma alla legittima richiesta di un’azienda, specializzata nella ricerca e nella produzione di sementi, di ampliarsi in coerenza con la legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna". Pillati aggiunge poi che si tratta di un progetto in campo già dalla scorso mandato, non ancora discusso dalla sua giunta. "Le norme prevedono uno specifico iter amministrativo a cui il Comune non si può sottrarre. Non a caso tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune e sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna".

La sindaca aggiunge: "Chi pensa che questo significhi temporeggiare o avere già assunto una decisione, che spetta peraltro al Consiglio comunale, è completamente fuori strada".

E conclude: "Chiedo rispetto per il lavoro tecnico-amministrativo in corso e per me come Sindaca, per gli Assessori e per il Consiglio Comunale, a cui un dibattito per slogan impedisce di svolgere nelle modalità adeguate il proprio compito. Voglio rassicurare i cittadini e le cittadine che nell’ambito delle valutazione di ordine tecnico e politico saranno centrali gli aspetti relativi al consumo di suolo, alla salvaguardia e tutela del territorio, che per me sono da sempre una priorità".