"Pillati è la donna giusta, no alle primarie"

"Di fronte a un dibattito sulle primarie che inizia sul tema del consumo di suolo, cioè su ciò che a San Lazzaro è scolpito nella pietra, allora meglio non montare i gazebo...". Isabella Conti, sindaca amatissima di San Lazzaro, oggi nel Pd, dopo il botta e risposta sul Carlino dei suoi assessori Sara Bonafè e Luca Melega, pronti a candidarsi alle primarie, non nasconde una certa amarezza.

La coalizione a San Lazzaro chiede le primarie. Crede che si dovrebbe andare oltre?

"Mai avrei immaginato di trovarmi alla fine del mio secondo mandato dopo i risultati e le vittorie, a partire dalla famosa battaglia contro la Colata di Idice, ad assistere a un dibattito dove c’è chi ammicca ai cementificatori, sottolineando che il 3 per cento di terreno edificabile può essere appetibile ai costruttori. Discorsi di questo tipo fanno male a tutto il lavoro fatto in questi dieci anni".

Ce l’ha con la sua assessora Bonafè?

"Mi gela il sangue leggere che nei pilastri del programma vengono usate le medesime parole che si usavano quando si voleva giustificare la Colata di Idice. Sono amareggiata e preoccupata. Se si è consapevoli della portata di quelle affermazioni non si può ambire ad amministrare un Comune; in caso, invece, di consapevolezza, c’è un problema ancora più grande...".

Insomma, meglio convergere su un nome senza gazebo come quello della consigliera regionale Pd Marilena Pillati?

"Mi lega a lei un’amicizia di quasi quindici anni: l’ho conosciuta quand’era vicesindaca del Comune di Bologna e in veste di genitore che portava le figlie a scuola a San Lazzaro. Se lei fosse interessata a spendersi su questo territorio, credo abbia uno standing alto e che abbia tutte le qualità per portare avanti le nostre idee. Da sempre abbiamo un dialogo forte sui nidi e sulle scuole per l’infanzia 0-6 e siamo in sintonia nella battaglia contro il consumo di suolo".

C’è chi dice che Pillati sia un nome imposto dall’alto, che piace al sindaco di Bologna Matteo Lepore, frutto di un accordo tra correnti del Pd...

"Marilena è una donna di grande spessore, professoressa di statistica, già amministratrice del Comune Bologna che ha anche un’esperienza in Regione. Penso che la sua candidatura potrebbe dare forza a San Lazzaro. E pensare che io possa avallare un gioco di spartizione di correnti offende me, la mia storia, il mio territorio. Non accetterei mai nessuna imposizione dall’alto. Se lei avesse desiderio di impegnarsi sarebbe una grande opportunità. Per San Lazzaro – che amo sopra ogni cosa – voglio il meglio: nidi gratuiti, niente consumo di suolo, progetti di rigenerazione urbana, e anche umana, sostegno alle imprese che assumono neo-mamme e esodati over 50 e ragazze con meno 30 anni".

Perché anche lei che ha fatto le primarie pensa che siano uno strumento superato?

"I gazebo restano uno strumento interessante se utile a proporre idee di città. Per come sono iniziate adesso, mi pare che riaprano vecchie ferite. Non mi piace che tutti brandiscono la mia fantomatica eredità, usando la clava l’uno contro gli altri. Di eredità si parla quando qualcuno muore, io sono viva e vegeta. E finché ho voce dirò quello che secondo me è giusto per San Lazzaro".

Isabella Conti correrà per le Regionali? O per le Europee?

"Finché sarò sindaca continuerò a occuparmi di San Lazzaro. Quello che vorrei è che ad amministrare il Comune che amo venisse scelta la persona più autorevole".

Rosalba Carbutti