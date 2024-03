Pillole di immigrazione . Un focus su storia e geografia

In Europa la maggior parte dei rifugiati proviene dal Corno D’Africa, dall’Africa sub- sahariana, dal Medio Oriente e da alcuni stati dell’Asia come il Pakistan e il Bangladesh. Per sfuggire alla drammatica situazione che vivono nei loro paesi d’origine, i migranti affrontano viaggi molto pericolosi per giungere in paesi sicuri dove chiedere protezione. Il 50% di essi è costituito da donne e minori che, lontani dalle proprie famiglie, sono particolarmente vulnerabili. Durante la fuga, rischiano di subire violenze e abusi, e in generale i bambini sopravvivono con maggiore difficoltà alle malattie e alla malnutrizione. Tra i rifugiati del passato, ricordiamo alcune persone celebri come Albert Einstein e Sigmund Freud che fuggirono dall’antisemitismo nazista rifugiandosi rispettivamente in Belgio e in Inghilterra, Isabel Allende che si trasferì in Venezuela dopo aver subito minacce di morte a seguito della deposizione dello zio presidente in Cile, la cantante Rita Ora che dovette lasciare il Kosovo per persecuzioni etniche e religiose.