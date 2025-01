Pillole di Movimento: lo sport è gratis: "Così si combatte la sedentarietà"

Iniziare il nuovo anno facendo attività fisica e in maniera totalmente gratuita. È quello che permette la Uisp con l’iniziativa ’Pillole di Movimento’, giunta alla quattordicesima edizione. L’obiettivo è incoraggiare le persone a muoversi di più contrastando i rischi legati alla sedentarietà, in quanto uno stile di vita inattivo è maggiormente connesso a problemi vari, l’obesità in primis.

Da ieri, in 91 farmacie (Federfarma e Benu Farmacia) di Bologna, sono a disposizione di chi ha più di 18 anni 25mila confezioni di ’Pillole di Movimento’, una semplice scatolina di cartone con dentro un bugiardino e dei voucher per potere partecipare al progetto che permette di praticare (gratis) sport per un mese intero in palestre o piscine.

"Cerchiamo di dare una motivazione in più alle persone che hanno messo, tra i buoni propositi del 2025, anche quello di fare sport – spiega la presidente Paola Paltretti –. Uisp, insieme alle sue società sportive, apre le porte di piscine e palestre a chi vorrà provare le attività sotto la guida attenta del nostro personale qualificato".

Un motivo in più per aderire avendo la possibilità così di entrare pure in un gruppo e conoscere anche altre persone per socializzare, tutto all’insegna della semplicità.

"Negli ultimi dieci anni è diminuito a Bologna il numero dei sedentari, cioè di coloro che non fanno mai alcun tipo di attività sportiva – sottolinea Gerardo Astorino, responsabile programma promozione salute dell’Ausl – Nel periodo 2011-2014 erano il 23% della popolazione, mentre tra il 2019-2022 sono scesi al 15% con un calo cioè di ben otto punti percentuali. Basta pensare che l’1% dei sedentari ha un costo sociale stimato di 223 milioni di euro".

"Questa è un’iniziativa ormai storica che ha l’obiettivo di fare bene alle persone – commenta Roberta Li Calzi, assessora allo Sport – ed è rivolta a tutti, ma soprattutto a quelli che non sono mai entrati in una palestra. Questa è l’occasione giusta per farlo".

Oltre al Comune, la Uisp ringrazia anche i partner Banca di Bologna, Health Ability Experience, Ottica Inn, Synlab e al media partner Il Resto del Carlino che hanno reso possibile l’iniziativa.

"Sapete perché ’Pillole di Movimento’ funziona? – chiosa Paltretti – I motivi di base sono tre: il consiglio di partecipare viene dato da un farmacista, si fa sport in compagnia evitando il fai da te (sconsigliato soprattutto a chi non è pratico dello sport) e il tutto è molto semplice sia per iscriversi che per partecipare". Provare per credere.