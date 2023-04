Pilota morto, escluso il malore

Sono morti entrambi per via delle gravissime lesioni riportate all’impatto con il suolo, scenario che come tale esclude malori fulminanti del pilota. In attesa che venga depositata la relazione conclusiva (comprensiva degli esami di laboratori), si tratta dei primi risultati dell’autopsia eseguita venerdì scorso dal medico legale veronese Dario Raniero sulle due persone decedute mercoledì sera al confine con la provincia di Forlì in seguito allo schianto del deltaplano biposto a motore sul quale stavano volando. Sono il 69enne Bernardino Panzacchi, istruttore di volo di Pianoro e il 32enne Fatjon Garxenaj che era a bordo con lui, di Riolo Terme. Sull’accaduto, il pm di turno Angela Scorza ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e disastro aviatorio. I testimoni finora rintracciati, ovvero un paio di agricoltori, hanno descritto una caduta repentina del velivolo con traiettoria a candela, cioè quasi perpendicolare al terreno. Una descrizione che alimenta, tra le ipotesi, il quadro di una ‘piantata motore’, come in gergo viene indicato l’arresto brusco del motore. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalle immagini eventualmente presenti sulle telecamere sul caschetto dei defunti.