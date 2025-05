Pimpa spegne le 50 candeline. Letture e show in Mediateca

Sarà un compleanno speciale quello che la Pimpa festeggerà a San Lazzaro. La Mediateca dedica alla celebre cagnolina a pois una serie di iniziative per festeggiare le 50 candeline. Si inizia oggi con l’inaugurazione della mostra (visitabile fino al 31 maggio) ’Pimpa dappertutto’ con tante illustrazioni dai libri di Altan. In Mediateca troverà spazio anche uno speciale ’scaffale Pimpa’ e tante postazioni per colorare, scoprire e inventare nuove storie e avventure. Domani alle 10.30 ’Buon compleanno Pimpa!’ con letture e sorprese per bambini dai 3 ai 6 anni mentre sabato 24 maggio, dalle 16.30, l’appuntamento ’Pimpa e Olivia Paperina’ con uno spettacolo, a cura di Caterina Paolinelli, in cui i bambini vedranno il primo incontro tra la Pimpa e l’inseparabile Armando, oltre a conoscere la piccola Olivia sempre nel segno dell’avventura.