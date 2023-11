Pinacoteca e Unibo. Le ’lezioni aperte’ tornano in Aula Gnudi

Ritorna anche per il nuovo anno accademico il progetto A lezione in pinacoteca – nato fra la nostra Pinacoteca nazionale e il Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater –, che porta i docenti ad avvicendarsi a cadenza settimanale nell’Aula Gnudi. Grazie a questa collaborazione, anche gli utenti del museo potranno dunque partecipare (previa prenotazione sul sito della Pinacoteca), alle lezioni dei docenti. La prima lezione è in calendario mercoledì 15 novembre (dalle 13 alle 15) con il professor Fabio Massacesi su Contesti e significati dell’arte medievale.