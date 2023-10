Pinacoteca, viaggio nello studio di Guercino

Una mostra originale e completa, dove si entra, virtualmente, nell’atelier di un grande artista per studiarne la potenza pittorica, frutto anche della collaborazione dei suoi fidati allievi e assistenti. Guercino nello studio è l’esposizione che la Pinacoteca nazionale ha organizzato (da domani sino all’11 febbraio) in linea con il grande evento di riapertura, alla fine di novembre, della Pinacoteca di Cento. La direttrice della Pinacoteca bolognese, Maria Luisa Pacelli, ha compiuto un’importante selezione delle opere del Maestro, ma soprattutto ha reso visibile, grazie al prestito dell’Archiginnasio, il Libro dei Conti dell’atelier di Guercino – nel quale venivano annotate tutte le opere vendute e i relativi guadagni – già altamente studiato dalla storica dell’arte Barbara Ghelfi; in più ha arricchito la mostra anche di un tavolo multimediale con un ricco materiale documentario e tecnico di approfondimento e di confronto.

"Anche questa mostra come le altre già aperte nelle città della Regione – afferma Mauro Felicori, assessore alla cultura dell’Emilia Romagna – realizza il grande progetto, che sostengo, dei sistemi museali istituzionali, secondo cui si deve fare cerchio attorno a un grande evento". Il notevole lavoro di ricerca e di archivio che si nasconde dietro ad ogni mostra, qui è ancora più palese, perché le curatrici Ghelfi e Raffaella Morselli hanno studiato la vita dell’atelier di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, situato in via S. Alò 3, deducendo che esso funzionava come un’azienda che ha custodito il fuoco della tradizione pittorica per tre generazioni. Infatti, anche dopo la morte dell’artista, i discepoli hanno continuato a copiare e a vendere le opere.

Questa mostra riunisce una ventina di tele, di cui 12 di proprietà della Pinacoteca provenienti dall’eredità di Denis Mahon e da altri lasciti, ed altre opere dei fidati assistenti, che non erano altro che parenti, provenienti dal ramo di Benedetto Gennari senior, colui che lasciò alla sua morte la bottega al Guercino. Nuova e curiosa è la ricostruzione dell’albero genealogico della famiglia Gennari, frutto di un ‘tavolo’ di studi, costituito da 30 persone competenti che hanno creato anche gli itinerari guerciniani.

L’opera per eccellenza che definisce la grandiosità dell’esposizione è la Vestizione di San Guglielmo, senza però dimenticare il Padre Eterno con Putto che incanta per i colori e i chiaroscuri. Sarebbe lunghissimo l’elenco delle preziose tele da ammirare, fra le quali la Madonna del Passero (1615-1616), tutte sottoposte a interventi di manutenzione conservativa e a puliture non invasive condotte dalla maestria di Monica Vezzani e Monica Ori: non resta quindi che andarle a vedere.

Info: orari di visita dal martedì alla domenica e giorni festivi ore 9 – 19.