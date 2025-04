Pinguini Tattici Nucleari: incontro sull’importanza delle parole

’La musica come forma di aggregazione’. Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari incontrano questa sera alle 20 studentesse e studenti dell’Università per una chiacchierata sull’importanza delle parole. È l’evento organizzato dall’Ateneo nell’ambito dell’iniziativa ’Università Fuori Orario-UFO’ in via Zamboni 38. I componenti del gruppo musicale, moderati da Anna Scalfaro del Dipartimento delle Arti, rifletteranno sul potere del linguaggio e della musica, sul valore delle parole nelle canzoni e su come esse possano raccontare storie, esprimere emozioni e cogliere la realtà sociale contemporanea, creando ponti tra generazioni diverse.