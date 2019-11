Bologna, 23 novembre 2019 - Dopo le diecimila sardine anti Matteo Salvini, in piazza Maggiore arriva anche il pinguino divora tutti. Avranno quantomeno alzato il sopracciglio i passanti che, ieri pomeriggio, si sono imbattuti in un personaggio mascherato da animale che, brandendo alcuni pesci in mano, ha datto spettacolo davanti San Petronio. Umberto La Morgia, consigliere comunale della Lega a Casalecchio di Reno, ha così deciso di diventare "il precursore di un esercito di pinguini sovranisti pronti a sbranare le sardine alle prossime Regionali", fissate per il 26 gennaio 2020. Il gesto, in realtà, nasce anche dopo la creazione del gruppo Facebook 'I pinguini' - in risposta al movimento sardinista -, che in pochissimi tempo ha fatto incetta di follower sui social.



"E' una mia iniziativa personale - racconta La Morgia -: dopo che le sardine sono partite proprio da questa piazza, e si sono allargate a macchia d'olio in tutta Italia (e non solo, ndr), ho voluto lanciare questa sfida divertente. Con una maschera. Perché? Per dimostrare che anche la storia delle sardine, in verità, è solo una maschera apparente". "Non sembra, infatti, un fenomeno così spontaneo e apolitico come vogliono far pensare - continua l'esponente della Lega -. Sappiamo che nelle piazze, in realtà, si canta 'Bella Ciao', per un movimento nato dai figliastri di Romano Prodi".

Immancabili le risate e la curiosità dei passanti. "Soprattutto dei più giovani, ma in fondo era questo il mio intento: gettare l'attenzione sul tema - chiosa il leghista -. E' positivo che le persone scendano in piazza a protestare, ma è negativa questa demonizzazione di sensibilità politica che sta generando mostri. Noi sconfiggeremo le sardine, non solo scendendo in piazza - come abbiamo sempre fatto -, ma soprattutto alle Regionali".