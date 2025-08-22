Pino di via Don Minzoni. L’albero è stato abbattuto. Scontro comitati-Comune

di Mariateresa MastromarinoAlla fine, tra le prime luci delle 6 del mattino, il pino di via Don Minzoni è stato abbattuto. Dopo aver resistito a tre giorni interi di lotta, portata avanti da attivisti e attiviste che in massa hanno presidiato l’incrocio con viale Pietramellara, l’albero, pericoloso per l’incolumità pubblica e a rischio ribaltamento come spiegato dal Comune, è stato tagliato dalla ditta Avola Coop, che ha spedito gli operai di fronte al Cassero di Porta Galliera di prima mattina, in una giornata di allerta meteo e prima dell’orario segnalato sui cartelli che informavano i cittadini degli interventi. Anzi, a dire il vero i manifesti specificavano che i lavori sarebbero andati avanti fino a mercoledì pomeriggio. Ma così non è stato e, infatti, la pianta è stata potata all’alba del quarto giorno di sopravvivenza. A rendersi conto dell’operazione, i residenti, svegliati da "forti rumori assordanti di motoseghe", spiega una cittadina corsa in strada. Dove alle 6.30 gli addetti ai lavori erano già "a metà dell’opera – spiega la residente –. Questo è l’ennesimo scempio". Da lì a poco è stata potata anche la base del fusto e, tagliandola, "non si permette nemmeno di verificare se l’albero fosse effettivamente malato – continua –. Ora si uccidono gli esemplari, anche quando non c’è pericolo".

L’intervento si è concluso sotto il controllo della Digos e degli agenti della polizia locale. E davanti ad alcuni attivisti, che alle 7 hanno mostrato i loro striscioni di protesta. "Non ce lo aspettavamo, ma non ci siamo fidati e siamo venuti qui – confessa un’ambientalista –. Ma era ormai troppo tardi. È stato un tradimento". Rende ancor più l’idea del tradimento ciò che è accaduto nella giornata di martedì. Quando, anziché lavorare in via Don Minzoni, gli operai sono andati a Villa Mazzacorati per tagliare un’altra pianta, un cedro, fa sapere Palazzo d’Accursio, morto e secco. A questo si aggiungono gli interventi di Villa Spada, per motivi ancora da delineare. E l’ira dei comitati non si placa: di fronte alla "vigliaccheria del Comune e di rabbia per l’ennesimo albero abbattuto – scrivono sui social –, abbiamo deciso di chiamare un’assemblea per confrontarci sulla situazione". Ieri, dopo la forte grandine, alle 18.30 più di 30 ambientalisti si sono riuniti in un’assemblea pubblica. Tuona Davide Celli, consigliere dei Verdi: "Eccidio ecofascista di alberi fucilati dalle motosghe – ha scritto in un post poi eliminato –. Un bollettino di guerra".

Mentre il pino veniva abbattuto, sui social è circolato un video di un presunto taglio al parco 11 Settembre, in via Azzo Gardino. Ma il Comune ha smentito l’intervento: il bagolaro di 20 metri è crollato "a causa del maltempo – specifica in una nota –. L’albero è caduto danneggiando la recinzione, appoggiandosi con alcuni rami al retro dell’edificio di via Riva di Reno 72". La pianta, con un diametro del fusto di 59 centimetri e un diametro medio della chioma di circa 11 metri, è crollato per le "radici strozzanti – continua –. Cioè le radici dell’albero erano avvolte al tronco e ne ostacolavano il normale sviluppo". Per questo, l’esemplare "era tra gli alberi soggetti a monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici del Comune. Solamente a seguito del crollo si è intervenuti per la corretta rimozione dell’esemplare ceduto autonomamente". Dunque le notizie diffuse sulle pagine dei comitati "sono false".