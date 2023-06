Pino Donaggio e ’Blow Out’: il suono secondo De Palma

Un gigante della musica, che ha scritto pagine indimenticabili nell’epoca d’oro della nostra canzone (’Io che non vivo più di un’ora senza te’) e vanta una filmografia sconfinata da autore di colonne sonore per il cinema internazionale: Pino Donaggio oggi sbarca sotto le Due Torri. Un sodalizio speciale infatti lo lega a Brian De Palma, con il quale ha collaborato per ben sette film. E proprio per accompagnare il nuovo restauro (realizzato da Criterion e supervisionato dallo stesso regista) di un film di Brian De Palma, Blow Out, per il quale scrisse le musiche nel 1981, Pino Donaggio sarà stasera alle 21.45, in Piazza Maggiore in una serata che anticipa la 37ª edizione del festival del Cinema Ritrovato, che parte ufficialmente sabato, 24 giugno, e proseguirà fino al 2 luglio. Interpretato nterpretato da John Travolta, nei panni di un ex poliziotto ora tecnico del suono per film di serie B, Blow Out è, con le parole dello stesso regista, "un thriller politico, una riflessione intellettuale sul caso Watergate". In particolare, l’attenzione è sul tema della manipolazione della voce. Ma la presenza in città di Pino Donaggio vede un incontro pubblico già alle 17 al Conservatorio Martini, assieme al docente Stefano Zenni e al direttore del Conservatorio Aurelio Zarrelli (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili).