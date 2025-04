Piogge d’aprile, nuove frane e allagamenti

Riapre via Monteveglio e dopo quasi due anni sono appena iniziati i lavori di sistemazione di via Cà Bianca. Continuano però i dissesti e i disagi in Valsamoggia dove anche le ultime piogge hanno provocato cedimenti del piano stradale in via Monteorsello, a Castello di Serravalle, e ancora allagamenti tra via Pradalbino e via Fossetta sulla collina tra Crespellano e Monteveglio. Intanto, colgono segnali di speranza le decine di famiglie che abitano nella zona di Oliveto dove, spiega la sindaca Milena Zanna "sono finalmente iniziati dopo la cantierizzazione dei giorni scorsi, i lavori su via Ca’ Bianca. Ricordo che questo intervento, conseguenza dell’ondata di maltempo di maggio 2023 e per questo legato come tempistica alla gestione commissariale, è a cura del Consorzio di Bonifica e prevede tre interventi di ripristino per un investimento complessivo di oltre 400mila euro. Al momento si sta lavorando ai primi due, funzionali alla riapertura della strada". Viabilità di cresta tra l’abitato di Crespellano e quello di Oliveto che è ancora sbarrata dopo il cedimento del versante occidentale della strada comunale a poca distanza dal borgo medievale.

Disagi prolungati per le circa ottanta persone residenti sulla collina sopra Stiore e Monteveglio, che per via di due frane, quella di via Cà Bianca e l’altra di via Cà Foscolo, riaperta da oltre un mese, sono stati costretti a percorrere ogni giorno chilometri e chilometri di strada in più per raggiungere la fondovalle. Ancora aperti i cantieri di via Segaticcio, a Savigno, dove il torrente Samoggia aveva compromesso la viabilità in due punti diversi, e anche a Malcantone tra la via dei Mulini e la provinciale valle del Samoggia mentre è stata riaperta dopo i lavori, la via Monteorsello, oggetto della segnalazione di Elena Baruffaldi della formazione Centrodestra Valsamoggia, che ribadisce inoltre la situazione di pericolo generata anche dalle piogge di due giorni fa su via Pradalbino, puntualmente transennata.

"È invece in via di conclusione l’intervento a cura della Regione su via Marzatore, strada per la quale siamo in attesa di trasferimenti per ulteriori 530mila euro – aggiunge la sindaca Milena Zanna – che serviranno per intervenire su ulteriori tratti".

Gabriele Mignardi