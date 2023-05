Piogge domani e mercoledì

Non sono previste piogge per oggi, stando al sito di Arpae, se non lievi precipitazioni, nel pomeriggio, in collina e in Appennino. Il meteo resta però nuvoloso e con temperature che vanno dai 13 ai 20 gradi in città. Torna a piovere, invece, domani: rovesci previsti per tutta la giornata e su tutto il territorio cittadino. Si abbassano anche le temperature, con la temperatura minima che scende a 12 gradi e la massima che si ferma a 15.

Più in generale, la tendenza per tutta questa settimana prevede precipitazioni diffuse concentrate per lo più nella giornata di mercoledì, mentre successivamente il "vortice depressionario tenderà a indebolirsi", si spiega da Arpae, e a partire da giovedì sono previste condizioni di tempo variabile con possibilità di piogge episodiche, con più probabilità concentrate su colline e rilievi e di breve durata.

Le temperature invece saranno in progressivo aumento ed entro la fine della settimana torneranno su valori che si aggireranno stabilmente attorno ai 20 gradi.