Piogge, tensione per campi e fiumi Ma per adesso gli argini reggono

di Zoe Pederzini

L’allerta rossa che era in vigore per la giornata di ieri non ha portato piogge particolarmente gravose sulla provincia di Bologna, né ha aggravato la situazione rispetto alla giornata precedente. Tutti i corsi di acqua sono rientrati in un livello di sicurezza sia nella Bassa sia nell’area Savena-Idice.

Quel che è certo, è che rimangono gli strascichi e i segni delle dirompenti precipitazioni del 2 e 3 maggio: buche grandi come macchine sulla Sp 86 Lungosavena, campi, soprattutto tra Budrio e Molinella, completamente allagati. Questo perché il terreno, già pregno d’acqua, non ha fatto in tempo a seccarsi dopo le piogge della scorsa settimana e non ha dunque potuto assorbire quelle degli ultimi due giorni.

Ci sono, poi, situazioni che potrebbero aggravarsi se dovesse piovere ancora: nel Sillaro, a Monterenzio, all’altezza di Villa Sassonero, il letto del fiume è pieno di tronchi trascinati dalla piena della scorsa settimana. Se l’ammasso di sterpaglie dovesse aumentare e la piena tornasse, in quel punto la tracimazione del Sillaro rischierebbe di essere quasi istantanea, come denunciano preoccupati alcuni residenti. La situazione sta rientrando inoltre a Medicina, grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile.

A San Lazzaro, invece, l’amministrazione comunale inizia la conta dei danni. "A fronte degli investimenti che il Comune ha messo in campo dal 2015 per la prevenzione del dissesto idrogeologico, i danni generati dalla piena dei fiumi sono stati estremamente ridotti: il rigonfiamento del torrente ha comportato un modesto allagamento di due unità abitative al piano terra – dichiara l’amministrazione –. Situazione completamente diversa per quanto riguarda l’esondazione del Rio Brolo, generata da incuria e mancata pulizia da parte dei privati che hanno la proprietà dell’area sulla quale insiste l’imboccatura del rio tombato. In questo caso i danni alla frazione di Ponticella sono stati ben più consistenti: numerose cantine allagate, rottura di un muro di contenimento e di parte di una strada privata, i cui detriti si sono mischiati ad acqua e fanghiglia finendo nel parcheggio delle scuole don Milani. Proprio per quanto attiene alla gestione e manutenzione del tratto del Rio Brolo, che ha causato lo straripamento di enormi quantità di acqua riversata sulle strade cittadine, il sindaco Isabella Conti ha dato mandato alla locale polizia locale di inviare un’informativa alla Procura al fine di evidenziare eventuali responsabilità penali (quelle civili si quantificheranno in altra sede) della proprietà".