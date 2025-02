Pioggia, disagi a catena: "Ma l’Aposa non c’entra"

Ancora caos allagamenti in città dopo le piogge: in via San Mamolo ieri si è creato un fiume di acqua e fango. Ma "non è l’Aposa che sta uscendo fuori, pare che siano le acque che vengono giù dalle colline, da villa Ghigi". Lo spiega l’assessore comunale Daniele Ara, che torna a sottolineare la necessità di un piano speciale per mettere in sicurezza la città. "Abbiamo bisogno di una grande messa a sistema del territorio e vorrei sentire dire anche dalla opposizione quanto è importante la collaborazione interistituzionale", invita. "Quanto sta accadendo dimostra che la giunta naviga vista e a quanto pare vorrebbe far navigare anche i bolognesi – ribatte invece Matteo Di Benedetto (capogruppo comunale Lega) –. Sono bastate poche ore di pioggia per riportare sotto l’acqua via San Mamolo. Servono con urgenza misure, non è possibile che bastino poche ore di pioggia per mettere in ginocchio Bologna". "In questi giorni in cui da Palazzo D’Accursio a via Aldo Moro arrivano notizie di manovre lacrime e sangue – le parole di Nicola Stanzani, coordinatore cittadino Fi – occorre dire quale sia la ragione vera di tutto ciò, e cioè l’incapacità amministrativa di questa sinistra nell’affrontare le sfide più importanti: sanità, casa, viabilità, gestione del territorio. Dopo due anni di eventi alluvionali nulla è stato fatto per mettere in sicurezza le nostre colline e i nostri corsi d’acqua, tanto che ormai ogni pioggia è diventata pericolosa. Lepore e De Pascale tartassano i cittadini per rimettere in sesto il territorio e la sanità che la sinistra che rappresentano hanno ridotto in queste condizioni. Non credo si possa dormire sonni tranquilli". "Invitiamo nuovamente la giunta insieme agli altri enti (Regione e consorzi) a incontrare quanto prima la cittadinanza e a valutare gli interventi per mettere in sicurezza la zona". Se piove, "la città si allaga – dice Erika Seta, coordinatrice regionale di Azzurro donna Fi –. Fiumi per le strade e voragini. Ma vi sembra normale? Chi amministra, evidentemente male, Bologna, abbia il coraggio di cantarsela e ci dica cosa hanno combinato nella rete dei fiumi tombati che ha modificato lo scorrere delle acque". "Invece di stare a pensare a follie come l’aumento dei prezzi degli autobus e dei parcheggi in centro – le parole di Annamaria Cesari, vicecoordinatrice Fi –, perché non pensano invece a pulire e mettere in sicurezza quello che non funziona da decenni? Sono sconvolta nel vedere che non è stata pulita la griglia del Ravone, pur nella consapevolezza dell’allerta meteo. La gente ha paura, i cittadini si sentono abbandonati. C’è la demoralizzazione totale".