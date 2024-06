Pioggia e danni. Maturità rinviata per allagamento

Ha fatto paura la nottata tra lunedì e martedì sull’Appennino dove, già per tutta la giornata di lunedì, si erano verificate precipitazioni intense accompagnate, a Vergato e Monzuno, da smottamenti, soprattutto sulla ss64 Porrettana, frane, evacuazioni di cittadini a Tabina ed esondazioni, quale quello del Rio Croara, in località Carpiglia. Nella notte, dunque, Vergato ha continuato ad allagarsi e svariati sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento locale.

Sul fronte frane si sta lavorando e molte strade sono state riaperte. Liserna ne presenta diverse ma su tutto il territorio comunale hanno coinvolto numerosi collegamenti. Tanti anche gli interventi dei pompieri di Monzuno: a Rioveggio in particolare dove, sulla sp325, nel cantiere dismesso da anni del casello, l’acqua ha raggiunto livelli molto alti. A fare il punto è stato il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri: "Abbiamo frane ovunque e non ho memoria di una strada che non abbia avuto uno smottamento o una frana, se pur piccole. Una zona di forte criticità è Capriglia, dove abbiamo dovuto evacuare alcuni residenti che hanno dormito da parenti e amici. Oggi (ieri, ndr) ho chiuso anche le scuole superiori Fantini dove si sarebbero dovuti svolgere gli orali degli esami di maturità ma, dopo l’allerta meteo, c’era un fiume d’acqua e il Fantini si è allagato: abbiamo convenuto, insieme alla vice dirigente scolastica, di chiuderlo anche per non mettere a repentaglio l’incolumità di studenti e professori".

Nel comune di Castel d’Aiano si sono registrati danni e disagi importanti su diversi punti del territorio. In particolare si è verificata l’esondazione del rio Canali a Villa d’Aiano con detriti, fango e acqua riversati sulle strade e nei terreni di alcune case. "È stata necessaria l’evacuazione di una persona. "La situazione è monitorata, sotto controllo – spiega la sindaca Rossella Chiari –, e si sta intervenendo per ripristinare la viabilità, già ripristinata sulla maggior parte del territorio anche se naturalmente si raccomanda cautela e attenzione negli spostamenti". Resta il divieto di transito per alcune porzioni di strade secondarie fino al termine degli interventi e delle verifiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale. A Loiano, versante che sembrava uscito indenne dalle forti precipitazioni verificatesi, è venuto giù un muro di contenimento in via Molino a Vento, dietro l’enoteca, nel pomeriggio di ieri: l’area è stata messa in sicurezza.