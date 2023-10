Pioggia e vento forte, scatta l’allerta rossa. Previste piene nei fiumi e pericolo frane

Allerta rossa per frane e piene dei corsi minori per la giornata di oggi in tutto l’Appennino emiliano bolognese. Lo fa sapere la Regione sottolineando che sempre per frane e piene, l’ allerta è invece arancione nella bassa collina e nella pianura. Un’allerta che non interessa solo il territorio del Bolognese, ma praticamente tutta la regione, anche se in molte zone l’allerta si ferma al giallo.

Secondo il bollettino emesso dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia) "sono previsti quantitativi di pioggia elevati su tutte le aree montuose emiliane e localmente anche sulle pianure occidentali: le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con probabili superamenti della soglia di moderata criticità. Si potranno quindi generare diffusi fenomeni franosi ed estesi ruscellamenti lungo i versanti".

La Regione sottolinea che è prevista una generale intensificazione dei venti, con raffiche di burrasca moderata fino ai 75 chilometri all’ora sulla pianura romagnola e sull’Appennino occidentale, mentre sul versante centro-orientale delle montagne potranno arrivare a sfiorare i 90 chilometri all’ora.

Questi forti venti comporteranno anche mare agitato al largo della costa di Ferrara. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, fa sapere che è in stretto raccordo con Arpae e seguirà l’evoluzione della situazione.