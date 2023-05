Pioggia e Grandine anche oggi a Bologna, colpite dal maltempo diverse zone della città

Bologna, 13 maggio 2023 – Pioggia e chicchi bianchi di grandine. Il maltempo si abbate ancora una volta sulla città. Precipitazioni annunciate, che sono diventate ormai una costante di questi giorni, e hanno colpito anche il corteo che accompagna la discesa della Madonna di San Luca.

Sfuriata dal cielo anche su Villanova, dove sono caduti per qualche minuto anche diversi chicchi di grandine.

In particolare, per la giornata di domani, domenica 14 maggio, l’ennesima allerta meteo. Ma a differenza dell’arancione dei giorni scorsi (e di oggi), stavolta il bollettino emanato da Arpae e dalla Protezione Civile è di colore rosso, in modo particolare nel Bolognese.

E nello specifico si tratta di un’allerta rossa per piene dei fiumi dalla mezzanotte del 14 maggio alla mezzanotte del 15 maggio. L'allerta è per criticità idraulica nella pianura e collina bolognese e nella bassa.