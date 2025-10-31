Pioggia incessante, torna l’incubo. Frane e strade chiuse in Appennino

Una pioggia battente e incessante che, ancora una volta, per tutto ieri, ha flagellato Bologna e provincia. Si è rialzato il livello dei fiumi e anche la paura dei cittadini. A preoccupare, per tutta la giornata di giovedì, le piene dei fiumi, in particolare quella del Reno, che aveva già superato, a ora di pranzo, la soglia arancione sull’Appennino arrivando alla Chiusa di Casalecchio. E spaventa, ancora una volta, il torrente Zena.

Dalle 8 di ieri mattina la situazione più grave è stata osservata in montagna e in particolare nell’area dell’Alto Reno Terme, a Molino del Pallone. Qui il Reno si è ingrossato in poco tempo, rendendo necessaria la chiusura del ponte che collega Mulino del Pallone a Campeda. Alle 16 il Reno, in territorio di Vergato, era in soglia arancione con un livello idrometrico di 3.19. L’ingrossamento del corso d’acqua in Appennino ha portato a una crescita del livello del fiume Reno anche in pianura. Alla Chiusa di Casalecchio, alla stessa ora, la soglia del fiume era gialla con un livello di 1.33. A preoccupare, ieri, anche l’area pianorese di Botteghino di Zocca, sulle sponde del torrente Zena. Qui è stato, malauguratamente, raggiunto un record regionale: dalle 8 della mattinata di giovedì, infatti, solo in quell’area erano caduti ben 47 millimetri di pioggia.

A fine giornata un bilancio impressionante per le quantità di pioggia cadute in otto ore: 102.4 mm al Monte Pizzo, 96.3 mm a Porretta Terme, 95.7 mm a Monteacuto, 91.2 mm a Madonna dei Fornelli. Con le piogge che si sono scaricate provincia, in montagna si sono creati i primi disagi dovuti a frane e smottamenti. Di particolare rilievo la frana in località Granaglione: qui la montagna si è in parte staccata, scivolando con massi e arbusti, sulla sp 632 - via Pracchia. La circolazione è stata interrotta e, solo grazie al lavoro dei vigili del fuoco, è stato possibile ripristinare il traffico a senso unico alternato. Ma anche allagamenti per cedimento argine sulla Fondovalle Savena tra Loiano e Monzuno, varie interruzioni temporanee per allagamenti sulle sp 52 Porretta - Castel di Casio e sulla sp 55 Case Forlai.

Rimanendo in tema Cittá Metropolitana ha comunicato che proseguono i lavori di ripristinino delle sp 7 Valle dell’Idice e sp 35 Sassonero. Nelle scorse settimane nella sede del Comune di Monterenzio, si è svolto il primo di una serie di incontri territoriali promossi dalla Città Metropolitana di Bologna con le amministrazioni. Durante l’incontro sono state illustrate nel dettaglio le opere necessarie per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del territorio, che rientrano nell’ambito delle Ordinanze 13 e 33 del commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, cinque stralci di lavori finanziati con un importo complessivo di 5,4 milioni di euro.

Zoe Pederzini