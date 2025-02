Pioggia e maltempo oggi a Bologna: soglia di attenzione alta, attivato il centro operativo

Bologna, 14 febbraio 2025 – L’allerta meteo per la collina e la pianura bolognese è gialla per la criticità dei fiumi, per vento e per neve. Ma nonostante sia la meno grave (diciamo 1 su una scala da 1 a 3) la soglia di attenzione anche per Bologna città è alta e il Comune ha deciso “in via precauzionale” di aprire Il Coc, ossia il Centro operativo comunale. Secondo le previsioni meteo di Arpa, infatti, dopo una giornata di pioggia incessante, il serata è prevista neve mista a pioggia anche su Bologna e la pianura. Durante la giornata, la quota neve in collina è fissata a circa 400 metri.

Cosa significa in pratica

L’attivazione del Coc è una scelta tecnica che si traduce però nell’attivazione notte e giorno della protezione civile “per il monitoraggio con una soglia di attenzione alta del nostro territorio, a partire dalla collina, le strade, i sottopassi, i torrenti e fiumi della nostra città”.

Lo ha annunciato l’assessora Matilde Madrid che ha spiegato le motivazioni in un video. Al fianco della protezione civile, che si avvarrà degli idrometri che rilevano il livello dei fiumi in tempo reale e delle telecamere, ci sarà anche la polizia locale di Bologna.

Cosa fare e non fare

Il Comune ricorda anche cosa è consigliato fare in caso di allerta gialla idrogeologica e idraulica:

tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite canali istituzionali;

sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite canali istituzionali; fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti;

e strutture temporanee o pericolanti; guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi;

con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi; fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d’acqua quali ponti o guadi e ai sottopassi.

Il sistema di allerta comunale

Il Comune, dopo il disastro di ottobre scorso, ha attivato un sistema di allerta via cellulare che possano raggiungere i residenti delle zone che sono a rischio. "Si tratta di un modo per per ricevere informazioni utili e verificate”, spiega l’Amministrazione. Per iscriversi basta compilare questo modulo.