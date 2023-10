Pioggia torrenziale. Paura sull’Appennino

ALTO RENO TERME (Bologna)

"Stava piovendo fortissimo. Il mio ufficio in Comune si affaccia sul torrente. Ho sentito un fragore: l’acqua aveva raggiunto gli argini, e correva e cresceva...". Non erano ancora le 13 quando un temporale violentissimo si è abbattutto sull’Appennino bolognese. Il sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni, era a Porretta, dove il Rio Maggiore, ingrossato dalla pioggia, ha rischiato di esondare. E benché non sia accaduto, il centro del paese si è comunque allagato, con l’acqua che è arrivata a coprire gli pneumatici delle auto, si è infilata nei negozi, ha riempito le cantine. E in un attimo il pensiero è andato a maggio scorso, alla devastazione dell’alluvione. I danni anche ieri ci sono stati. Ma in serata, piano piano, la situazione è tornata alla normalità. Anche a Gaggio Montano e a Silla, dove sono caduti "ben 75 millimetri d’acqua in appena tre ore. I fossi non hanno retto e il torrente Silla è passato nel giro di mezz’ora da Soglia 1 a Soglia 3. La statale Passo delle Radici è stata chiusa per un’ora. E il sindaco Giuseppe Pucci ha fatto evacuare in via precauzionale la scuola materna di Silla anticipando l’uscita dei bambini. Questo, mentre i vigili del fuoco, con sei squadre, hanno lavorato su decine di interventi e i carabinieri hanno monitorato e aiutato chi aveva bisogno. In un dejavù terribile di cinque mesi fa.