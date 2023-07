Pioggia e vento forte: è allerta gialla a Bologna. Le previsioni meteo

Bologna, 24 luglio 2023 – Lambiti dalla grandine che qualche giorno fa ha trasformato in campi di battaglia diverse cittadine fra Emilia e Romagna, per tre giorni i nostri territori rischiano di essere spazzati dal vento. Previste raffiche fino a 61 chilometri orari, a partire da oggi e arrivando fino a mercoledì 26 luglio.

Previste forti raffiche di vento nel Bolognese

Allerta gialla martedì 25 luglio

In particolare, Arpae, di concerto con la Regione, ha emesso lo stato di allerta gialla su collina e pianura bolognese. “Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati sulla pianura emiliana e sull’Appennino centro-occidentale – recita il documento -. Sono inoltre previsti, sulla pianura centro-orientale e sulla dorsale appenninica, venti di burrasca moderata (62-74 Km/h ), prevalentemente da sudovest, con rinforzi e/o raffiche di intensità superiore”.

Meteo: le previsioni di lunedì 24 luglio

Prevista una giornata tutto sommato serena con rare possibilità di precipitazioni fra la collina e la pianura. Qualche nuvola in serata e temperature comprese fra 35 gradi in pianura e 33 sui rilievi. Vento: raffiche fino a 61 chilometri l’ora in pianura e 59 sui rilievi.

Meteo: le previsioni di martedì 25 luglio

Sarà caratterizzata da qualche nuvole, temperature alte e ancora dal vento forte la giornata di martedì 25 luglio. Secondo i dati Arpae in pianura sono previsti 24 gradi di minima e 34 di massima, con raffiche fino a 61 chilometri l’ora. Leggermente più fresco sui rilievi: 24 e 32 gradi di massima, con vento fino a 57 chilometri l’ora.

Meteo: le previsioni di mercoledì 26 luglio

Mercoledì piccola frenata del vento e delle temperature. Merito di un temporale che nella mattinata potrebbe interessare la pianura bolognese: minime intorno a 20 gradi e massime a 29 con vento solo vicino ai 60 chilometri orari. Bella rinfrescata sui rilievi, dove le minime scenderanno fino a 17 gradi e le massime a 24.