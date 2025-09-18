Piomba con l’auto nella festa. Guidatore bloccato dai poliziotti

Come un pazzo, si è infilato con l’auto nell’area pedonale, tra le famiglie e i tanti bambini che, domenica, stavano affollando la festa di strada di via Olmetola. Zigzagando e accelerando, diretto verso lo stand con i giochi per i più piccoli. Per fortuna, tra la folla c’erano anche alcuni poliziotti: un agente del Reparto mobile, intuito il pericolo, ha prima gridato al guidatore di fermarsi: "Ci sono dei bambini", gli ha urlato; poi, visto che l’altro non accennava a dargli retta, si è proprio buttato sull’auto per bloccarlo. A quel punto il ragazzo alla guida, un ventiduenne neopatentato già con precedenti per risse stradali, si è fermato ed è sceso per aggredirlo. "Non me ne frega niente se sei un poliziotto, tu la mia macchina non la tocchi", gli ha urlato provando a colpirlo. Intanto anche un agente del commissariato Santa Viola era arrivato per cercare di bloccare l’esagitato e per evitare che i genitori dei bambini lo linciassero. Malgrado questo, il ragazzo non voleva sentire ragioni, continuando a sbraitare contro gli agenti e tutti i presenti.

Nella concitazione, il poliziotto del Santa Viola ha riportato anche una frattura del polso, con una prognosi di 30 giorni. Il giovane guidatore, che non aveva neanche con sé la patente, è alla fine stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti, prima di procedere, hanno anche accertato che il ventiduenne non avesse agito con finalità di terrorismo, visti i tragici precedenti di simili condotte: in merito non sono emerse, anche dall’analisi dei suoi profili social, contatti con ambienti estremisti di alcun genere.

Nicoletta Tempera