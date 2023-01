"Piove dentro la scuola" E scoppia la polemica

La Città metropolitana sta rifacendo il tetto dell’Iis Manfredi Tanari quando pove s’infiltra dell’acqua. Risultato una minoranza di studenti sciopera, mentre la maggioranza è in classe. Il tutto in vista del corteo studentesco del 3 febbraio con partenza da piazza Verdi alle 14. A dare notizia dello sciopero è Scuole in Lotta, movimento vicino ai collettivi, mentre la Lega con la vicesegretaria Valeria Gamberini e il consigliere Matteo Di Benedetto solidarizzano con gli studenti che parlano di "problemi strutturali che non ci permettono di fare lezione in tranquillità. Una situazione non accettabile, siamo stanchi e stanche di non poter stare in classe senza avere freddo, spesso le finestre non si chiudono". Pronta la replica della Città metropolitana: "I problemi di infiltrazioni sono noti tanto da aver deciso di investire 600 mila euro per rifare il tetto. I lavori dureranno circa 8 mesi. A questi si aggiunge anche il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura della palestra. Oltre a questo intervento radicale, si interverrà con la manutenzione ordinaria per fermare da subito le infiltrazioni degli ultimi giorni e per sistemare gli infissi difettosi. Per quanto riguarda il riscaldamento, nessuna anomalia".