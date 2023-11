Piove in casa. Sgomberata una famiglia

Le precipitazioni dei giorni scorsi non hanno risparmiato il già tanto flagellato territorio di Medicina dove, a causa delle copiose infiltrazioni di acqua, una famiglia, con due figli minori, è stata soccorsa dai carabinieri della locale Tenenza e fatta evacuare d’urgenza dai vigili del fuoco del distaccamento medicinese. Ma torniamo alla descrizione dei fatti che hanno portato a questo drammatico epilogo e che sono avvenuti, nella mattinata di venerdì, in via Argentesi, nel pieno centro del paese.

Erano le prime ore della mattina e i carabinieri, visto anche il continuo imperversare del maltempo, erano fuori di pattuglia per fare un giro perlustrativo del paese e della zona industriale. I militari in servizio, a un certo punto, sono stati avvicinati da un uomo, italiano quarantenne, che chiedeva aiuto: nell’appartamento all’ultimo piano di un condominio di via Argentesi, dove l’uomo vive con moglie e figli piccoli, stava entrando talmente tanta acqua dal tetto che temeva per la propria incolumità e per la stabilità del condominio. Lo stabile tra l’altro aveva recentemente subito alcuni lavori di ristrutturazione di cui una parte era ancora in corso. I carabinieri di via Saffi, a quel punto, su ordine del tenente Luca Filopei, si sono subito recati a casa della famiglia per verificare le reali condizioni dell’appartamento. Arrivati sul posto i militari non hanno potuto fare a meno di notare che l’appartamento era completamente allagato e che le infiltrazioni d’acqua erano davvero gravi come le aveva descritte il quarantenne. Vista la pericolosità della situazione, dovuta al maltempo e ai lavori in corso non ultimati come doveva essere, e temendo soprattutto per l’incolumità degli inquilini, i carabinieri hanno richiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti dal distaccamento limitrofo.

I vigili del fuoco, con il supporto dei carabinieri, hanno proceduto con il sopralluogo di tutti e sei gli appartamenti del condominio, dichiarando da subito inagibile proprio l’alloggio del quarantenne e della famiglia: i locali, infatti, sono apparsi in pessime e pericolose condizioni. Della situazione è stata informata anche l’amministrazione comunale e il sindaco di Medicina Matteo Montanari ha disposto l’evacuazione della famiglia in oggetto con apposta ordinanza e la loro ricollocazione in altro stabile temporaneo. Sono stati gli stessi carabinieri ad accompagnare la famiglia durante le operazioni di evacuazione, mentre i vigili del fuoco hanno proseguito il sopralluogo degli altri appartamento dove i condomini sono, poi, regolarmente rientrati.

Zoe Pederzini