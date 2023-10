Piove nella nuova scuola. Tre aule chiuse alle lezioni

"Nella nuova scuola elementare di via Loi a Castel Maggiore nessun allagamento ma ci sono infiltrazioni d’acqua". Lo chiariscono l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica che intendono tranquillizzare le famiglie sulla situazione creatasi con la forte pioggia che nella notte scorsa si è abbattuta su Castel Maggiore. Insomma la scuola non è allagata ma, ci sono infiltrazioni in tre aule del primo superiore.

"Gli alunni – si legge in una nota del Comune - hanno potuto seguire le attività scolastiche in altri ambienti didattici di cui la scuola è dotata. Il tetto dell’edificio è piano ed è stato dotato di impermeabilizzazione con guaina, e la prova di allagamento fatta prima dell’apertura della scuola era stata superata positivamente. Ovviamente la ditta che ha costruito la scuola sta intervenendo per cercare di risolvere quanto prima il problema, sotto il controllo dei tecnici del comune". E l’amministrazione comunale continua: "Possiamo tranquillizzare le famiglie sul fatto che non ci sono problemi di sicurezza né di impiantistica e che le attività scolastiche si svolgono in condizioni adeguate". La scuola, di recente realizzazione, era già finita nel mirino di polemiche a settembre scorso alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico; ciò perché l’amministrazione comunale aveva comunicato che il pasto viene consumato in classe, perché sono ancora in corso di ultimazione i lavori per l’accesso di fornitori e operatori alla sala mensa (è previsto che sarà disponibile a fine ottobre). Anche la palestra aprirà un po’ più avanti, ma nel frattempo è comunque garantita l’attività di educazione fisica. Parte dell’area esterna alla scuola, con i parcheggi e l’accesso carrabile per gli accompagnatori, sarà ultimata nelle prossime settimane. Ma è fruibile l’ampio parcheggio in via Loi di fronte alla scuola e sarà regolarmente garantito l’accesso dello scuolabus.

"Contiamo in ogni caso – aveva chiarito la dirigenza scolastica - di avere il plesso ultimato in ogni sua parte entro Natale, alcune parti senz’altro anche prima".

Il sindaco Belinda Gottardi aveva detto che Comune e scuola avevano inviato una lettera esplicativa ai genitori, promosso una riunione con il consiglio di istituto e una assemblea con i genitori.

Per quanto riguarda le certificazioni sono state espletate le procedure per il collaudo strutturale e la consegna dell’edificio alla dirigente scolastica è avvenuta con le necessarie certificazioni.

