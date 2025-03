MALTEMPO /1

Scuole nuovamente chiuse, venerdì scorso, causa meteo avverso. Ma non in tutta la provincia (solo 25 comuni, Bologna in testa) e non senza polemiche. Due mamme hanno avviato una petizione di protesta che ha raccolto centinaia di firme. E i presidenti dei consigli di istituto si sono dichiarati contrari al provvedimento. Di rimando, Lepore: in presenza di un’allerta rossa la legge mi impone di evitare rischi. Piove? Tutti a casa.

MALTEMPO /2

Nel fine settimana è saltata anche la festa del cioccolato artigianale, a Casalecchio. E questo ci ha lasciato davvero l’amaro in bocca.