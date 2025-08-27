Pipe di crack distribuite gratis, bufera sul Comune di Bologna. FdI: “Denunciamo per istigazione al consumo”

Bologna, 27 agosto 2025 – Il Comune distribuisce gratuitamente pipe per consumare il crack con l’obiettivo di “ridurre il danno” e il centrodestra va all’attacco, con l’intenzione di procedere anche per vie legali. Il consumo di droga sotto le Torri scatena la polemica, dopo che Palazzo d’Accursio ha deciso di far entrare nel vivo la sperimentazione partita già nel 2024 e che ha già visto assistere diversi consumatori dagli operatori di Asp e dal centro ‘Fuori binario’ in via Carracci.

Il piano dell’amministrazione sembra quello di limitare il consumo e gli effetti collaterali (come infezioni, contagi di malattie, sanguinamenti e altre complicazioni dovute al consumo in strada) garantendo strumenti come pipe in alluminio per inalare la droga ricavata dalla cocaina.

Fratelli d’Italia

Una decisione che ha mandato su tutte le furie gli esponenti di Fratelli d’Italia. "Nel giorno in cui il presidente del Consiglio dal palco del Meeting di Rimini pronuncia parole forti e potenti contro la droga, preannunciando anche la sua visita alla comunità di San Patrignano, apprendiamo che il Comune di Bologna a guida Pd ha deciso la distribuzione gratuita di pipe in alluminio per consentire l'inalazione di sostanze a base di cocaina. Il tutto a spese dei cittadini bolognesi – dice Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera –. Una vera e propria induzione al consumo di droga e alla dipendenza di sostanze stupefacenti. Una ragione per essere orgogliosi di Giorgia Meloni, del suo Governo e della differenza che ci distingue da questa sinistra. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la droga fa schifo!'.

“Denunciamo Lepore e la Giunta per incitazione al consumo e allo spaccio di droghe – puntualizza l’europarlamentare Stefano Cavedagna –. Distribuire pipe gratis per consumare crack, peraltro impiegando soldi dei bolognesi, è davvero inaccettabile e oltre ogni scelta assennata. Pare una vera e propria istigazione a delinquere. Lepore finisce per promuovere il consumo di droghe. In pratica il Comune sembrerebbe aiutare lo spaccio anziché combatterlo, in una città che già su tutte le classifiche è considerata quella con più traffico di sostanze. Questo va a danno anche di tutte le forze dell’ordine che ogni giorno combattono per le strade contro le droghe. Purtroppo non siamo nuovi a queste iniziative, dopo la campagna di promozione della legalizzazione della cannabis, la proposta di portare i consiglieri in visita in una piantagione di marijuana, la sardina Santori che si auto denuncia per coltivazione. Bloccheremo con ogni mezzo questa follia che vede la Giunta Lepore comportarsi più come uno spacciatore che come tutore della legalità. Dopo la denuncia per istigazione a delinquere andremo anche alla Corte dei Conti perché i soldi pubblici non si possono buttare così”.

Incalzano anche gli altri meloniani: per il senatore Marco Lisei quella del Comune è “una follia”: “Siamo di fronte al 'Comune spacciatore'. Fratelli d'Italia denuncerà questa incitazione al consumo e allo spaccio di droghe. Presenterò una interrogazione parlamentare nel merito e stiamo anche valutando di denunciare Lepore e la Giunta del Comune per istigazione a delinquere”.

“Una scelta sbagliata e pericolosa, quella che ha annunciato il Comune di Bologna, di fornire gratuitamente le pipe per il consumo del crack, fenomeno sempre più in crescita che desta grande preoccupazione e che non può essere affrontato con la politica della cosiddetta riduzione del danno – aggiungono i consiglieri regionali di FdI, la capogruppo Marta Evangelisti e Francesco Sassone –. La droga è un cancro della nostra società e non può essere debellato favorendone l'utilizzo, ma contrastandone con ogni mezzo la diffusione. Contestiamo con forza le politiche messe in campo dal Comune e chiediamo che la Regione, con in testa il presidente de Pascale, prenda le distanze da queste scelte: non farlo vorrebbe dire essere complice”.

"Siamo sconcertati, ma non sorpresi, davanti all’ennesima follia proposta dalla Giunta Lepore, che invece di condannare l’uso di droghe e lanciare messaggi chiari contro i gravi danni dell’uso delle sostanze stupefacenti continua a facilitarne l’uso”, prosegue Francesca Scarano, capogruppo di FdI in Comune.

Lega

"Pipe per il crack distribuite dal Comune a spese dei contribuenti? Questa è follia – il commento di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega –. La droga è morte e fa schifo. Va fermata, non incentivata". Così Salvini sui propri canali social.

Attacca anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo d’Accursio, e l’europarlamentare Anna Cisint: “Dal punto di vista umano e politico, a nostro avviso, è una follia. Sprecare soldi pubblici per distribuire strumenti che servono a consumare droghe pesanti che rovinano la vita alle persone, può costituire di fatto una facilitazione per chi consuma queste droghe o vuole consumarle. Bologna è la città con il più alto consumo di droghe in Italia. È folle pensare di contrastare questa diffusione dando gli strumenti per drogarsi. Questo dimostra la totale incapacità di questa aggiunta di contrastare il fenomeno della diffusione delle droghe. Questa folle scelta del Comune è emblematica di come vivano completamente al di fuori della realtà e non siano capaci di prendere decisioni che mettano al centro il bene comune. A Bologna serve urgentemente un cambio di passo”.

“Distribuire pipe per il crack non è riduzione del danno, è legittimazione dello spaccio e del degrado. La giunta Pd, invece di combattere la droga, decide di agevolarne il consumo. Una scelta indegna di una città come Bologna, che un tempo era sinonimo di civiltà, cultura e sicurezza. Oggi, invece, è sempre più nelle mani della microcriminalità e dell’illegalità diffuse”, così il commissario provinciale della Lega a Bologna, il deputato Davide Bergamini.

Forza Italia

"Il Comune di Bologna, invece di contrastare la diffusione delle droghe, si mette a fare l'aiutante degli spacciatori. Chi entra nell'orribile tunnel delle dipendenze deve essere aiutato per uscirne grazie al grande lavoro che fanno le comunità. Questa assurda decisione del Comune di Bologna, a guida Pd, è una vergogna". Lo scrive sui social il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Potrebbe sembrare una barzelletta oppure il sogno di tutti gli spacciatori, ma invece non è così, il Comune di Bologna distribuirà circa 300 pipe gratuite per il crack ai consumatori della sostanza, per un costo di 3.500 euro sostenuto da noi contribuenti”, chiosa Daniele Aiello, responsabile nazionale Forza Italia Giovani. Per Erika Seta, coordinatrice regionale di Azzurro Donna,”c’è da chiedersi quale visione abbia la Giunta Lepore in merito alla lotta alle sostanze stupefacenti, perché questo illuminato provvedimento, che impiega soldi pubblici per favorire una attività illegale, fa sorgere un dubbio”, mentre la coordinatrice cittadina Costanza Bendinelli esprime “forte preoccupazione e assoluta contrarietà rispetto all’iniziativa annunciata dall’amministrazione”.

"Sentir parlare di riduzione del danno, quando si tratta di contrasto alla droga, ci suona piuttosto stretto e avvilente – tuona Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale –. A fronte del fatto che l'amministrazione ci dice che questo è un modo per ‘intercettare i consumatori’ e ‘ridurre i rischi sanitari’, ci chiediamo se veramente a Bologna vogliamo accontentarci di ‘ridurre i rischi sanitari’, promuovendo di fatto il consumo di droga e dandola vinta ai portatori di morte, o se invece pensiamo che la sfida vera sia un'altra. Ci domandiamo: cosa hanno da proporre i nostri servizi sociali a queste persone una volta intercettate?”.

I civici

"Anziché utilizzare risorse pubbliche per la prevenzione, l'assessora Matilde Madrid ha scelto di spenderle per 'coltivare' le dipendenze – è il pensiero di Elena Ugolini, capogruppo di ‘Rete Civica’ ed ex sfidante di de Pascale alle Regionali –. Si tratta di una decisione irresponsabile. Di fronte a numeri allarmanti e a una sostanza pericolosa come il crack, il Comune sceglie di spendere soldi dei cittadini non per educare alla libertà, non per percorsi di prevenzione, non per contrastare il fenomeno, ma, di fatto, per renderlo stabile. È una scelta che rivela la cultura di chi amministra la nostra città, che preferisce mantenere le persone intrappolate nella dipendenza e nel degrado, invece che aiutarle a liberarsene e a ritrovare dignità".

Dura anche la reazione dei civici: “La proposta di distribuire pipe per il consumo di crack, a nostro parere, viola i principi costituzionali e mette seriamente in dubbio il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività – sottolineano Gian Marco De Biase (Al centro Bologna) e Samuela Quercioli (Bologna ci piace) –. Distribuire pipe non significa contenere i danni, ma normalizzare l’uso di una sostanza devastante. Le dipendenze non si combattono rendendo più semplice l’assunzione, bensì affrontando le cause sociali e sanitarie che le generano: povertà, disagio, solitudine, marginalità. Questo tipo di intervento non riduce gli effetti gravi del crack sulla salute delle persone e sulla sicurezza delle città. Al contrario, rischia di farli apparire più accettabili agli occhi dell’opinione pubblica”.

La risposta dell’assessora Matilde Madrid

E’ arrivata anche la risposta di Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata e al Welfare: chi dal centrodestra critica la decisione del Comune distribuire le pipe per assumere il crack "non conosce quello di cui sta parlando", dice Madrid.

"Mi spiace che abbiano un approccio ideologico alla vicenda, noi ci basiamo su sperimentazioni e evidenze scientifiche e abbiamo un solo obiettivo: la salute delle persone, anche di quelle più marginali", dice all'Ansa, l'assessora Matilde Madrid. "Stiamo intercettando chi ha dipendenze, chi fa vita di strada e abbiamo osservato ricadute positive", spiega Madrid.

"La salute è migliorata con l'utilizzo di materiale sterile monouso, un po' come avvenne quando si distribuivano siringhe e lacci emostatici 30 anni fa per l'eroina – insiste Madrid –. Chi ha fatto l'esperienza con il materiale fornito, ci ha detto che ha ridotto il consumo. In più le persone, avendo aumentato il livello di consapevolezza sulla propria salute e i propri bisogni, hanno chiesto aiuto per uscirne, abbiamo accompagnato al Sert più persone".

La distribuzione delle pipe, insomma, per Madrid fa parte di "un complesso di interventi di riduzione del danno che da anni è normata come livelli essenziali di assistenza, che le Regioni devono disciplinare". E poi "chi amministra e ha responsabilità sulla salute deve andare oltre l'enunciazione del fatto che la droga fa male: deve avvicinare, supportare, possibilmente in ambiente non stigmatizzante, le persone che consumano droga. Orientarle e, se esprimono la volontà di uscirne, accompagnarle".

Coalizione Civica

Al centrodestra risponde Detjon Begaj, consigliere comunale di Coalizione Civica, che difende il piano del Comune: “Cavedagna, Lisei e Bignami prima di annunciare l'ennesima presunta denuncia solo per finire sui giornali, farebbero bene a chiedere ai consiglieri comunali di FdI se si sono accorti o sono intervenuti sul tema della riduzione del danno da crack nelle sedi opportune. Il 25 luglio si è svolta l'udienza conoscitiva promossa da Coalizione Civica con Fuori Binario, il professor Pavarin, l'assessora Madrid e la dottoressa Grech, nella quale sono stati presentati i risultati della prima sperimentazione con 40 pipe da crack, dunque già effettuata. Fratelli d'Italia ha fatto scena muta, non sappiamo se per disinteresse o perché ha preso atto che la sperimentazione ha avuto esito estremamente positivo e dunque occorre proseguire su questa strada. Avanti dunque con la riduzione del danno, una strategia nella quale in passato Bologna è stata un faro e che questa amministrazione finalmente è tornata a percorrere con convinzione nonostante il Governo affronti le dipendenze solamente con slogan vuoti e il carcere, luogo che le dipendenze le alimenta."