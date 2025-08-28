Pipe gratis per il crack, FdI denuncia il Comune: “Istigazione a delinquere”

Bologna, 28 agosto 2025 – Dopo la bufera sul Comune e sulla decisione di distribuire gratuitamente ai tossicodipendenti pipette per fumare il crack, arriva anche la denuncia di Fratelli d’Italia ai carabinieri con l’ipotesi di “istigazione a delinquere” e “favoreggiamento di sostanze stupefacenti”.

Questa mattina l’europarlamentare Stefano Cavedagna e il senatore Marco Lisei sono andati alla stazione Navile per sporgere querela contro la giunta guidata da Matteo Lepore e contro l’iniziativa nata per “contenere il danno” e altri danni collaterali dall’epidemia di crack.

La denuncia

"Questa mattina assieme al senatore Lisei abbiamo presentato immediatamente denuncia contro i responsabili della decisione di distribuire pipe per il consumo di crack – puntualizza Cavedagna –, chiedendo alle autorità competenti di intervenire senza esitazione per verificare le ipotesi di istigazione a delinquere e favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Abbiamo chiesto anche il sequestro preventivo degli strumenti per interrompere sul nascere l’ipotetica commissione dei reati”.

I meloniani avevano già mostrato ieri la volontà di procedere per vie legali nei confronti della sperimentazione sulle pipette di crack – distribuite in strada dagli operatori di Aps, in modo da intercettare i consumatori, e al centro ‘Fuori binario’ di via Carracci – e non hanno fatto attendere troppo prima di rivolgersi ai carabinieri: “La salute e la sicurezza dei cittadini non possono essere sacrificate in nome di scelte ideologiche che, oltre a incentivare l’uso di droga, mettono a rischio i più fragili e complicano il lavoro delle forze dell’ordine. Mentre Giorgia Meloni, al meeting di Rimini, ha ribadito con chiarezza l’impegno di Fratelli d’Italia e del Governo nella lotta contro ogni forma di droga e nella prevenzione del suo consumo, c’è chi finisce per aiutare gli spacciatori e i consumatori. Noi ci opponiamo con fermezza a questa follia”.

La difesa del centrosinistra

Sul tema intanto, dopo la spiegazione di Matilde Madrid (assessora alla Sicurezza urbana integrata), dal lato del centrosinistra è intervenuto anche il deputato del Pd Andrea De Maria: “La polemica della destra su una iniziativa del Comune per la limitazione del danno per chi è dipendente dal crack è infondata, strumentale e inaccettabile – ribatte il dem –. Si tratta di una iniziativa opportuna e corretta, volta a contrastare le dipendenze. Invece di polemiche inutili servirebbe l' unità di tutte le forze politiche. Per combattere il traffico di droga con tutte le iniziative utili, di repressione dello spaccio, di prevenzione, di superamento delle dipendenze". Sulla stessa linea il Pd di Bologna che, in un post sui social, difende l’iniziativa del Comune: “In questi giorni la destra sta strumentalizzando la scelta del Comune di Bologna di distribuire pipe sterili per chi consuma crack. Un attacco violento, che prova a dipingere il sindaco e l’amministrazione come delinquenti. La realtà è ben diversa: qui non c’è ideologia, ma salute pubblica e responsabilità. L’unico obiettivo è chiaro: tutelare la salute delle persone, anche quelle più marginali, avvicinandole, sostenendole senza giudicarle, orientarle e, se ne manifestano la volontà, accompagnandole verso un percorso di uscita dalle dipendenze. Bologna non si piega alla propaganda urlata della destra: sceglie la responsabilità, sceglie la vita, sceglie la salute”.

