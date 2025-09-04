Pipe gratis, la polemica. De Pascale contro la destra. E Casini bacchetta tutti

"È vergognoso, è un modo di fare politica che chi se ne fa protagonista si dovrebbe vergognare". Sul caso della distribuzione gratuita di pipe per il crack in un’ottica di riduzione del danno come deciso dal Comune, prende posizione il governatore Michele de Pascale con un durissimo attacco alla destra che ha presentato denunce ed esposti.

"Penso che ci sia un’incapacità di fondo di distinguere fra quelle che sono le funzioni e i compiti della politica e quelle che sono invece le scelte tecniche operate dai sanitari nella gestione di fenomeni complessi come quello delle dipendenze", contesta de Pascale, a margine di ’Farete’, la kermesse di Confindustria Emilia in Fiera.

"La finalità di una misura come questa – dice facendo un assist al sindaco Matteo Lepore che, ra l’altro, ieri era assente all’evento degli industriali per una visita istituzionale a Palermo (tra le città che ha adottato l’operazione pipe-gratis del crak) – che ha tantissimi precedenti nella storia del contrasto alle tossicodipendenze, come le siringhe sterili venti o trent’anni fa contro l’eroina. La finalità? La riduzione del danno. Da un punto di vista tecnico è legittimo giudicare, misurare, verificare l’effetto. Ma raccontare che si prendono iniziative di questo tipo, che esistono in tutta Italia, non perché si vuole ridurre il danno di chi ha queste dipendenze, ma perché si vorrebbe incentivare l’uso di sostanze stupefacenti è vergognoso", scandisce il governatore.Poi fa un invito al centrodestra: "Chi fa queste polemiche ci vada un’ora in un Sert, veda che attività fanno gli infermieri, i medici, i psicologi che lavorano in quei servizi. Ci vuole rispetto". Il governatore dell’Emilia-Romagna, poi, contrasta l’idea che la politica debba commentare tutto e che tutto è politica e scontro politico: "La politica ha la sua funzione, poi ci sono scelte cliniche, tecniche, terapeutiche che ovviamente devono essere discusse, ma non da tutti i commentatori della domenica".

Proprio sul tema della polemica e dello scontro a colpi di esposti, con Fratelli d’Italia da una parte e il Comune in Procura con il dossier sul crack in Bolognina, interviene il senatore Pier Ferdinando Casini, eletto tra le fila del centrosinistra, bacchettando destra e sinistra: "Tutti che vanno in Procura, ora pure la giunta. Ma la Procura è un’altra cosa. La politica si fa nelle aule del consiglio comunale, regionale e provinciale...".

Il centrodestra, però, non accoglie il suggerimento del senatore di lungo corso e, ieri, è tornato ad attaccare con la capogruppo di FdI Marta Evangelisti: "Parlare di ‘vergogna’ rivolto a chi denuncia una deriva pericolosa nella gestione delle dipendenze significa capovolgere la realtà", dice rivolta a de Pascale. "La vera vergogna – secondo la meloniana – è che il Comune di Bologna e l’Ausl distribuiscano pipe per il crack in nome di una presunta riduzione del danno che è solo un paravento ideologico".

Anna Maria Cesari, vice coordinatrice cittadina di Forza Italia, accende un faro sulla sicurezza, dopo la rissa tra pusher in Bolognina che ha coinvolto una nonna e suo nipote, rimasti feriti: "Impensabile che non si possa passeggiare serenamente in strada, una vergogna a cui va dato un fermo immediato. E servono più telecamere", insiste.

"Non basta, insomma, ascoltare le costanti doglianze dei cittadini, serve metabolizzarle e reagire prontamente", chiude Cesari. Per il civico Gian Marco De Biase (al Centro Bologna) "la giunta sulla sicurezza e in particolare sulla Bolognina deve ammettere di aver sbagliato strategia. A inizio mandato disse che non c’era bisogno dell’assessorato alla Sicurezza, un grosso sbaglio, altro che segno di discontinuità con l’assessorato Aitini. Il sindaco è poi tornato sui propri passi, ma dopo aver lasciato per tre anni la città senza una vera gestione della sicurezza urbana. L’amministrazione non può militarizzare la città, ma vanno aumentanti la presenza di agenti (forniti di dotazioni idonee) nelle zone più critiche e la videosorveglianza". Più drastico il leghista Matteo Di Benedetto: "Se Lepore non è in grado di contrastare lo spaccio, chieda l’intervento dell’esercito".

Rosalba Carbutti