Bologna, fa pipì nel cortile del Tribunale dei minori: rischia fino a 10mila euro di multa

Bologna, 14 aprile 2023 - È stato sorpreso nei giorni scorsi mentre urinava nel cortile del Tribunale per i minorenni. Un sessantasettenne bolognese è stato sanzionato dai carabinieri per atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo, una volta fermato, si è giustificato dicendo che non sapesse che quel cortile era del tribunale e, non avendo trovato un bagno pubblico, ha deciso di fermarsi li. La sanzione prevista va dai 5mila ai 10mila euro.

Controlli per il contrasto allo spaccio

I militari dell’Arma, unitamente al 5º Reggimento Lancieri di Novara dell’esercito (a Bologna per il servizio “Strade Sicure”) hanno effettuato controlli nelle zone maggiormente colpite dallo spaccio. Nello specifico, il parco della Montagnola e la stazione. Servizio che ha portato alla denuncia di un cittadino tunisino di 30 anni, con precedenti, trovato in possesso di 7 involucri termosaldati che l’uomo aveva nascosto in bocca. Il quantitativo di cocaina rinvenuto era pari a 3,5 grammi di sostanza. Il trentenne è stato inoltre trovato in possesso di 50 euro in contanti proventi dell’attività di spaccio.

Sempre nel corso dei controlli antidroga, stavolta in zona stazione e senza l’ausilio dell’esercito, i carabinieri della stazione Bologna Corticella hanno denunciato un cittadino gambiano ventiseienne, senza fissa dimora sul territorio e già noto alle forze dell’ordine per precedenti, trovato in possesso di 15 gr di hashish, un po’ di marijuana e circa 580 euro in banconote da piccolo taglio.