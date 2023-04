Piquadro, fatturato a più 17,5% "Quest’anno è già partito bene"

Piquadro, società con sede a Silla di Gaggio Montano specializzata nella pelletteria (marchi Piquadro, The Bridge e Lancel), ha chiuso l’esercizio al 31 marzo con un fatturato consolidato pari a 175,6 milioni di euro, in rialzo del 17,5% rispetto all’anno precedente. In particolare,

Piquadro ha registrato un fatturato pari a 76,2 milioni, +18,7% anno su anno, grazie a una crescita in doppia cifra sia delle vendite nel canale wholesale (+18,3%) sia attraverso i propri negozi a gestione diretta (canale dos, +24,5%). Maison Lancel ha raggiunto un fatturato annuale di 68,3 milioni (+13,7%), segnando un incremento in tutti i canali di vendita: +13,7% wholesale, +13,6% dos e +14,6% e-commerce. Infine, sale del 23,4% anche il fatturato di The Bridge, raggiungendo quota 31 milioni. Il mercato italiano ha pesato per il 45,9% sul fatturato del gruppo, con ricavi a 80,6 milioni. A livello europeo il gruppo ha registrato invece un fatturato di 89 milioni, pari al 50,7% del totale, e di 5,9 milioni nel resto del mondo (3,4% del totale del gruppo).

"Il fatturato dell’ultimo trimestre come quello dell’intero esercizio sono molto positivi e confermano le nostre previsioni – evidenzia il presidente-ad Marco Palmieri, aggiungendo – Tutti e tre i brand del nostro gruppo hanno registrato crescite a doppia cifra. Lo stato del portafoglio ordini e l’andamento dei Dos delle ultime settimane ci consentono di essere positivi circa l’esercizio appena iniziato, in termini sia di crescita sia di redditività, nonostante le incognite di un contesto macroeconomico molto volatile".