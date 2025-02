"Pirandello ci toglie le maschere"

In ‘Pirandello. Trilogia di un visionario’, il dubbio da sciogliere non è se ci siano maschere da togliere. Perché, oggi, le maschere si sono moltiplicate diventando filtri e tutto deve continuamente innovarsi. Quello che ci si chiede è: dietro a cosa l’uomo possa nascondersi e di cosa abbia bisogno per mostrarsi senza paura.

L’operazione che Michele Placido mette in scena stasera, alle 21, al teatro Duse è un collage drammaturgico inedito che abbraccia tre opere del premio Nobel: ‘Lettere a Marta’, ‘L’uomo dal fiore in bocca’ e ‘La carriola’. Sul palco, assieme a Placido, ci sono Valentina Bartolo, Paolo Gattini e Brunella Platania.

Placido, perché ha scelto questi testi?

"Hanno tutti a che fare con l’appuntamento definitivo della vita. Sono racconti leggeri, l’umorismo pirandelliano è sempre beffardo, mai banale. ‘La carriola’ è il testo più contemporaneo. Sembra l’appendice di un romanzo di George Orwell: un uomo di grande successo, professore di diritto penale, dopo un viaggio in Umbria, riflette sul fatto di non aver mai vissuto la sua vita. Sogna una via d’uscita dalla prigione quotidiana dell’alienazione borghese".

Ritorna sempre il tema della maschera grottesca indossata dagli uomini…

"Sì. Fu Leonardo Sciascia a regalarmi La carriola. Andai a Palermo per proporgli di lavorare a un film. Lui mi ascoltò pazientemente, ma alla fine mi licenziò con garbo, dopo aver preso una decina di caffè - ne era un grande bevitore e li accompagnava alle relative sigarette -, e mi regalò una raccolta di novelle di Pirandello. Sfogliandola, qualche giorno dopo, mi accorsi di un segnalibro in corrispondenza de La carriola".

Perché pensa abbia voluto fargliela leggere?

"Probabilmente voleva che guardassi per la prima volta la mia vita allo specchio e che riflettessi sul mio lavoro come artista e come uomo di successo".

‘L’uomo dal fiore in bocca’ è un testo che ha interpretato più di 500 volte…

"Pirandello è stato la mia palestra. Venivo dalla provincia, Ascoli Satriano (Foggia), e la fortuna volle che, dovendo prestare servizio militare obbligatorio, andassi a Roma per frequentare la scuola di polizia per tre anni. Il mio colonnello, che era innamorato del teatro, ebbe l’idea di prepararmi per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica proprio con ‘L’uomo dal fiore in bocca’".

La terza parte dello spettacolo è dedicata allo scambio epistolare tra Pirandello e la sua musa, Marta Abba.

"Lettere magnifiche, anche troppo numerose, probabilmente ne sono state scritte circa 600. Di queste, 500 sono state scritte da Luigi e solo un centinaio da Marta. Non avrebbe mai potuto essere la donna della sua vita, ma è stata la sua musa. Le dedicò diversi testi, rese la donna protagonista in un periodo storico in cui solo gli uomini potevano esserlo".

Cosa la lega a Pirandello?

"Penso di essere un po’ un pessimista, come lui. Il che significa anche amare la vita, che per me è un’avventura, un’esperienza meravigliosa. In un’intervista chiesero a Woody Allen se fosse felice, lui rispose: ’Non più di sei ore al giorno’. Ecco, nonostante i ricordi siano irrimediabilmente attaccati da guerre, malattie, pandemie, rubo 5-6 ore al giorno per godere della straordinarietà della vita, la natura. C’è una frase bellissima, proprio nella Carriola. Il protagonista riflette su una vita remota, un sogno che non si è mai realizzato, ’come i fiori che non hanno potuto sbocciare’".