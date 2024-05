Piromane appicca il rogo nella sede degli alpini

Incendio doloso quello che all’alba di ieri ha danneggiato seriamente l’ala meridionale della sede dell’associazione nazionale alpini (Ana) di Casalecchio e Sasso. Un rogo quasi sicuramente appiccato all’esterno della porzione di stabile di proprietà comunale realizzata in legno entro il perimetro della vecchia sede dell’acquedotto della cittadina sul Reno, in via Allende, oggi utilizzata da società sportive e associazione di volontariato. Come gli alpini appunto, un sodalizio che riunisce oltre 230 soci tra Casalecchio e Sasso, ed attivi in tante attività di protezione civile e di formazione nel campo dell’utilità sociale.

Incendio che avrebbe causato danni ben più gravi se una persona, forse diretta alla vicina piazzola di accesso all’area di servizio autostradale del Cantagallo, transitando intorno alle 5,30 dalla strada comunale, non avesse notato le fiamme ed avvertito tempestivamente i Vigili del fuoco.

In tempi brevissimi una squadra del distaccamento di Zola è arrivata sul posto arrivando ad evitare che le fiamme si estendessero a tutto lo stabile e poi procedere allo spegnimento del rogo. Nella parete, quella esposta a sud, l’incendio ha divorato trave e porzione di parete da una parte e dall’altra della finestra centrale. Qui sarebbe stato appiccato il fuoco che si è esteso meno velocemente grazie ai materiali ignifughi impiegati nell’isolamento.

Fatto sta che, come ha osservato Luciano Grandi, veterano del gruppo, il calore sviluppato ha deformato il condizionatore, ma senza intaccare l’impianto elettrico e senza avere il tempo di estendersi al tetto.

"Azione doppiamente vigliacca perchè oltre a creare danno ad un bene pubblico, ha colpito un’associazione che si dedica proprio alla protezione delle comunità", ha commentato a caldo l’assessore alla Sicurezza Paolo Nanni, sul posto con il comandante della polizia locale e con il presidente Ana-Casalecchio-Sasso, Claudio Malossi. "Siamo qui dal 1993 - dice il presidente Malossi -e non era mai successo niente. E’ un episodio che fa male. Un danno ma soprattutto uno sfregio. Il nostro sodalizio è al servizio della comunità, stiamo fra l’altro preparando la seconda edizione della giornata ‘Una mattina con gli alpini’ in programma il prossimo 8 giugno e che speriamo di riuscire a realizzare ugualmente". Al gruppo sono stati indirizzati molti messaggi di solidarietà, sia da parte delle istituzioni che da parte dei cittadini. Gli inquirenti indagano per accertare le cause e risalire ad eventuali responsabili.

Gabriele Mignardi