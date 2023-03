Piromane denunciato dalla polizia locale per quattro roghi

È stato denunciato dalla Polizia Locale Reno Galliera il presunto responsabile di almeno quattro incendi la scorsa estate nel territorio di Argelato. In tre casi obiettivo del suo agire sono state le sterpaglie secche lungo l’argine del fiume Reno, anche nei pressi dell’abitato di Malacappa. Gli incendi, che fortunatamente non hanno coinvolto né persone né beni, destarono molta preoccupazione tra i residenti ed impegnarono a lungo diverse squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento. Gli episodi, così frequenti in poco tempo, attirarono l’attenzione della Polizia Locale. L’uomo, un 53enne che viveva in zona, è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava in bici dai luoghi dove scoppiavano gli incendi. Le sucessive indagini condotte dagli agenti della Locale hanno poi portato alla sua identificazione e alla sua denuncia per il reato di incendio doloso continuato. Il sindaco di Argelato, Claudia Muzic: "Sono grata alla Polizia Locale per un’ indagine lunga e non facile. Lo scorso Ferragosto ci fu tanta preoccupazione tra i cittadini per questi episodi ripetuti e potenzialmente molto pericolosi, ritengo importantissimo l’essere arrivati ad avere delle risposte e non lasciare impuniti gesti così gravi".

z.p.