Piscina ancora chiusa: "Doveva riaprire in luglio"

"Quale futuro per la piscina di Pianoro?. I lavori dovevano finire mesi fa ma il cantiere è fermo" attacca Luca d’Oristano, consigliere d’opposizione di FdI che ha depositato un’interrogazione. D’Oristano specifica: "Siamo quasi a metà settembre e in data 21 luglio il sindaco Franca Filippini aveva dichiarato che sperava la piscina venisse aperta entro i primi 10 giorni del mese corrente e, ridendo, ne dichiarava anche l’anno. Ad oggi della conclusione della piscina neanche l’ombra. Sono state disattese tutte le scadenze: i lavori sono iniziati nel maggio 2022 e il termine era stato fissato prima alla fine dell’anno 2022, poi al 15 giugno, poi al 15 luglio e ora? Sappiamo che il Comune ha concesso una proroga fino al 29 luglio 2023, ma anche che ad oggi sono passati oltre 480 giorni dalla data di inizio lavori quindi più del doppio di quelli previsti".

D’Oristano, dunque, vista la preoccupazione tra i frequentatori per l’importanza, sul territorio dello stabilimento natatorio in questione ha depositato un’interrogazione: "Voglio sapere espressamente se il Comune sia a conoscenza di una data certa per l’apertura della struttura, se il Comune abbia previsto delle penali in caso di ritardo nella consegna. Mi chiedo, poi, come penso in tanti, quali siano le reali motivazioni su un ritardo che ad oggi è molto oltre il doppio della scadenza prevista, se il Comune abbia previsto interventi per il ripristino di tutta l’area ad oggi in evidente grave stato di abbandono con particolare ammaloramento di tutti gli affini". Fratelli d’Italia, poi, conclude: "Considerato, poi, il grave ritardo nella consegna dei lavori ci si domanda se il Comune ritenga di addebitare gli oneri per il ripristino dei danni alle pertinenze alle ditte esecutrici e quali siano i controlli, verifiche, solleciti messi in atto dal Comune affinché fossero rispettati i tempi di consegna".

A rispondere è il primo cittadino di Pianoro Franca Filippini: "Non voglio entrare troppo nel merito perchè mi prendo tutti e trenta i giorni a disposizione per rispondere per iscritto a questa interrogazione di Fratelli d’Italia. Posso, però, dire che nei prossimi giorni faremo una comunicazione ad hoc per informare i cittadini di Pianoro sullo stato dei lavori in quanto domani (oggi, ndr) ci sarà un incontro tra la ditta che si è aggiudicata l’appalto e le ditte alle quali sono state subappaltate lavorazioni specifiche. Anche l’amministrazione - conclude la sindaca- non vede l’ora che finiscano i lavori e che riprendano i corsi per bambini, adulti e le attività libere".

Zoe Pederzini